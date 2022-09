Las fotos de Paula Echevarría en bañador con su hijo que ha comentado Poty Castillo

Si hay un lugar del que Paula Echevarría presume orgullosa siempre que va es de su ciudad.

Y es que, entre todas las publicaciones donde refleja el gran gusto que tiene por la moda y entre todas aquellas fotos que protagonizan sus hijos en su muro en redes, la actriz siempre deja un hueco para su tierra natal.

Son muchas las veces en las que la actriz de 'Velvet' ha demostrado públicamente su amor por Candás, Asturias; un destino que guarda muchos recuerdos de su infancia y al que no duda en escaparse cada vez que su apretada agenda le da un respiro.

Por eso no es de extrañar que este pasado mes de agosto la intérprete, junto a sus hijos Daniella y Miguel Jr., y Miguel Torres hicieran sus maletas para disfrutar de unos días en compañía de sus familiares y amigos.

Allí, la creadora de contenido aprovechó también para redecorar parte de la casa que tiene en el pueblo marinero asturiano y enseñó el resultado de cómo había quedado el porche de su hogar.

Pero sin duda, los momentos más especiales han venido de la mano de los suyos, tal y como la propia Paula ha compartido a través de su perfil en redes en unas imágenes tomadas en la playa de Candás.

En bañador y junto a su hijo, el pequeño Miki, la actriz ha compartido una serie de recuerdos de esta pasada semana donde su sonrisa es la clara delatora de lo feliz que ha sido allí.

Unas tiernas instantáneas con el benjamín de la familia en las que le vemos jugar con la arena y darse un refrescante chapuzón y las cuales también nos dejan constancia de la increíble figura que luce la influencer en traje de baño.

"Hace una semana estaba así... Volvería a ojos cerrados! Y vosotros? Volveríais a lo que estabais haciendo hace una semana???", le pregunta Echevarría a sus seguidores con inevitable morriña por todo lo vivido antes de regresar a la rutina.

Quien no ha podido evitar rendirse a la publicación no ha sido otro que el padrino del pequeño, Poty Castillo, que no ha dudado en inmortalizar unos emotivos corazones rojos en el tablón de comentarios.

