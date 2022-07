La foto de Sara Carbonero de pequeña donde se reconoce perfectamente que es ella

"Hoy me he despertado con ganas de volver a ser ella. Luego he recordado que siempre la llevo conmigo". Estas son las palabras con las que Sara Carbonero ha hecho un guiño a su infancia hace tan solo unas escasas hora. La periodista ha decidido compartir con sus 3,3 millones de seguidores unas entrañables fotografías de ella de pequeña en las que se le reconoce a la perfección.

Lo cierto es que, tras ver esas imágenes, no se puede negar que la periodista se ha conservado a las mil maravillas puesto que mantiene la misma esencia a sus 38 años: mismos ojos, mismos labios, misma forma de la cara…

El post ya cuenta con bastantes comentarios, entre los que se encuentran los de algunas compañeras, amigas y celebrities que han querido mostrarle su cariño. Desde Sofía Ellar, quien escribía unas bonitas palabras: "Nunca perdamos a la niña que tenemos dentro", hasta Marta Hazas o Ariadne Artiles, quienes han dejado unos iconos de corazón en la publicación.

¿Es el amor lo que tiene tan tierna a Sara Carbonero?

Desde que confirmó su separación con Iker Casillas el pasado mes de marzo de 2021, la periodista ha sido objeto de diferentes rumores amorosos.

Pese a todos los esfuerzos por ocultarlo y después de la ruptura con el futbolista, Sara Carbonero y Kiki Morente iniciaron un romance que acaparó toda la atención del foco mediático. Finalmente, esa aventura acabó y, en la actualidad, la periodista está comenzando una relación con el cantante y músico Nacho Taboada. De hecho, hace tan solo una semana, Sara Carbonero asistía a un pequeño concierto que ofrecía el artista en un local del centro de Madrid, al que también asistió la familia de Taboada.

Bien sea por amor o por cualquier otro motivo, lo cierto es que, al menos desde fuera, a la periodista se le ve en un momento bueno y feliz de su vida y, sin duda, tanto o más guapa que a la pequeña Sara Carbonero que hemos conocido gracias a la publicación de Instagram.

