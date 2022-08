Desde que María Castro se convirtió en madre de sus dos hijas, Maia y Olivia, se ha manifestado en varias ocasiones en su perfil de Instagram para compartir sus reflexiones más sinceras sobre la maternidad.

La actriz no solo ha hablado sobre sus primeros momentos como madre, ni sobre sus truquillos para entretener a sus hijas durante la cuarentena, sino que también lo ha hecho para reivindicar la realidad de un cuerpo después de dar a luz.

La semana de la lactancia

El inicio de agosto ha coincidido con la semana de la lactancia materna, y como es habitual, la intérprete ha compartido un post de cómo la está celebrando: "Con lo más parecido a una lactancia en tándem que haya podido experimentar", eso sí "sugerida por Olivia".

María está disfrutando del verano con sus hijas y está sobrellevando el calor de la mejor manera posible: pegándose algún que otro chapuzón en la piscina. Ha sido ahí donde "sumergidas en el agua" se ha fotografiado con su hija Olivia mientras le daba el pecho a ella… ¡y a un muñeco!

"Para ella, su tetita, sigue siendo sagrada... No solo la comparte con sus muñecos, que como los quiere, sabe que es una bonita forma de cuidarlos, sino que en ella me guarda 'cosas' sin que ni yo misma me dé cuenta", escribía la actriz, afirmando que cuando no encuentra un objeto pequeño, va directa a rebuscarlo "dentro de mi sujetador".

Con casi dos años, parece que su hija Olivia "ha desarrollado una capacidad estratosférica" con la que consigue esconder pequeñas cosas "en el lugar que, supongo, valora más del mundo mundial", y sin que su madre se entere.

La actriz siempre ha apoyado la lactancia materna y, aunque su hija ya tenga "22 meses exactos" no sabe hasta cuándo estará así. Pero si hay algo que tiene claro es que es fundamental "respetar todas las opciones y llevarlas con alegría. Sobre todo, la que has elegido tú misma".

