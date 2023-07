La felicidad de Mariola Orellana tras conocerse que Antonio Carmona y ella serán abuelos

A sus 58 años, Antonio Carmona será abuelo por primera vez. Su hija pequeña con Mariola Ornella, Lucía Fernanda, va a tener un bebé. Así lo anunciaba la revista ¡HOLA! en exclusiva. Una noticia que momentos después nos confirmaba la futura abuela con una sonrisa, asegurando que todavía "no lo sabe ni la familia".

El equipo de Europa Press ha podido hablar con Mariola, quien ha confesado que su hija de 27 años "no está ni de tres meses, ni nada. Está de muy poco". La mujer de Antonio Carmona asegura que, por esta razón, todavía no saben el sexo del bebé.

Además, reconoce que la noticia le ha pillado tan de sorpresa que no ha tenido tiempo ni de comentarla con su marido: "Al abuelo ni lo he visto todavía, no hemos podido comentarlo, ahora voy a verlo". La manager ha desvelado que el bebé nacerá el año que viene: "Para marzo, yo creo".

Antonio Carmona junto a su mujer, Mariola Orellana, y sus hijas Marina y Lucía | Gtres

Parece que en lo personal no le puede ir mejor, pero laboralmente también está viviendo un gran momento: "Trabajando. Hoy está Rosario en Mallorca, mañana están todos los Carmona en Mijas y estamos haciendo bolos gracias a Dios, y bien. Contentos".