Famosos que son un clon: ¿Separados al nacer?

Más de una vez, hemos escuchado la teoría de que todo el mundo tiene un doble en algún lugar del mundo. Seguro que, en algún momento, nos hemos tomado esta afirmación como cierta y hemos fantaseado sobre cómo será nuestro clon, en qué país vivirá o cuál será su nombre, incluso nos hemos imaginado las similitudes entre su rostro y el nuestro.

Pues bien, Úrsula Corberó ya puede dejar de imaginarse a su doble porque discurrió, nada más y nada menos, que por la reciente gala de los Grammy Latino, que tuvo lugar el pasado noviembre en Las Vegas.

Sin bien es cierto que los ojos de este certamen musical están puestos en los artistas que han protagonizado los mejores lanzamientos de música latina, esta vez las miradas también se centraron en una chica que, en un principio, causó confusión… ¿Qué hacía Úrsula Corberó en la gala de los Grammy Latino? Las dudas se disiparon cuando se desveló la identidad de la doble de la actriz. Se trata de la argentina Stefania Roitman, quién comparte profesión con Corberó (también es actriz), además de ser presentadora de televisión y modelo. De hecho, en Argentina es todo un referente público, le siguen más de tres millones de personas en Instagram y está prometida con el hijo del cantante Ricardo Moreno, el también músico, Ricky Montaner.

¿Quién es quién?

Sin embargo, Corberó no es la única famosa que tiene a un clon perdido por el mundo. Son muchas las celebrities que bien se podrían intercambiar con otras personas sin darnos cuenta. Además, está claro que no es lo mismo ser el doble de tu vecino del tercero que ser la doble de Angelina Jolie y que, gracias a tu suerte genética, puedas vivir de ello, como se ha dado en algunos casos… Aquí os dejamos algunos parecidos de infarto.

Aitana y Lucía Ramos. El parecido de la cantante y la actriz de Física o Química es asombroso, ¡hasta llevan el mismo corte de pelo!

Sin duda, el toque de flequillo es uno de los rasgos que más las une.

Selena Gómez y Sofía Solares. Si no fuera porque el nombre de su cuenta de Instagram lo dice todo, cualquiera que viera las fotos de esta influencer diría que es Selena Gómez. Aparte del gran parecido, también comparten el mismo origen, mientras que una es mexicana, Gómez tiene ascendencia de este mismo país. Desde que las redes se dieron cuenta de su mismo parecido, los seguidores de Sofía Solares no han parado de crecer, hasta superar el medio millón.

Angelina Jolie y Chelsea Marr. La guapísima Angelina Jolie tiene una clon igual de hermosa que ella. A raíz de su inmenso parecido, la escocesa Chelsea Marr se ha convertido en toda una celebridad en redes. Sin embargo, ha reconocido haberse sometido a cirugías estéticas: aumento de pecho, de labios y operación en la nariz. Por lo que la semejanza con la actriz estadounidense la ha conseguido con un poco de ayuda.

Jessica Biel y Christy Turlington. La actriz y mujer del cantante Justin Timberlake y la supermodelo son prácticamente iguales, misma expresión, mismos, ojos, sonrisa y nariz… Hasta sus mismos familiares las podrían confundir.

Jessica Biel en un evento. | Gtres Christy Turlington en un evento. | Gtres

Harry Potter (Daniel Radcliffe) y Felix Lao. La foto habla por sí sola, Harry Potter tiene un idéntico que en redes se hace llamar Felixir. Su parecido es tan asombroso que su cuenta de Instagram es una recreación de fotos con el traje de Hogwarts y la varita, incluso se dibuja la famosa cicatriz. Esto ha hecho que el clon francés de Harry triunfe en todas las plataformas, desde Tik Tok hasta Twitter. “Tengo que admitir que parecerme a Daniel Radcliffe es divertido. Es increíble el amor que recibo de los fans de todo el mundo de Harry Potter. Ya sea hacerme una foto, firmar un autógrafo o charlar un poco, los fans de Harry Potter siempre están felizmente sorprendidos de verme, y a veces también confundidos”, compartía Lao en redes sociales.

El Profesor e “Il Professore de Sicilia”. O lo que es lo mismo, Alvaro Morte y Giuseppe Fon. No nos movemos de la ficción porque el actor español tiene un clon italiano de su personaje en La Casa de Papel. Su parecido es tal que en Instagram y TikTok Giuseppe se viste como El Profesor y recrea diálogos suyos, hasta se hace llamar “Il Professore de Sicilia”. “Todos mis amigos, colegas e incluso gente que conozco por la calle me dicen que soy igual que el profesor de La Casa de Papel”, publicaba el profesor italiano en redes. “Disfruto haciendo vídeos y publicando fotos en los que hago el papel de El Profesor, pero no me dedico a esto, para mi solo es un juego, solo lo hago por diversión”, añadía. Aun así, ha sido otro caso que se ha hecho viral y gracias a ello, Fon ha tenido repercusión mediática.

Confusiones entre clones celebs

Este verano la actriz australiana Margot Robbie explicó en una entrevista que un fan la había confundido con la actriz Emma Mackey. El chico la quiso felicitar por su genial papel en la serie de Netflix Sex Education pensando que, efectivamente, se trataba de Mackey, la cual tiene un papel protagonista en la trama. Robbie se lo tomó con buen humor y le contestó al fan que ella no era Emma. De hecho, en la entrevista también confesó que no era la primera vez que la confundían con la actriz de Sex Education. El vídeo de la entrevista y la interacción entre las dos actrices después del incidente se hizo viral.

