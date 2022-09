Fabiola Martínez, sobre la pérdida de peso de Bertín Osborne: "Habrá dicho: 'estoy en el mercado, me tengo que poner las pilas'"

Las recientes declaraciones de Fabiola Martínez confesando que "se deja querer" y que no cierra la puerta a encontrar de nuevo el amor cuando próximamente se cumplirán dos años de su separación de Bertín Osborne mucho han dado de qué hablar.

¿Será que ha conocido a alguien o que tiene una nueva ilusión?

La respuesta es rotundamente "no" como ella misma le ha contado a Europa Press este martes durante la gala benéfica 'Noche mágica por la ciencia' organizada por la Fundación Isabel Gemio.

Fabiola Martínez | GTRES

"Entiendo que hay que hacer titulares y buscar el click, pero parece que tengo a los tíos amarrados debajo de la cama, qué vergüenza", apunta molesta porque se tergiversen sus palabras.

"Ni siquiera he mencionado la palabra 'novio' ni pareja ni nada. Simplemente he dicho que estoy bien, que mi vida está llena con mis hijos, con mi amor a mí misma", apunta, desmintiendo así que haya encontrado de nuevo el amor.

"No tengo ganas ni estoy buscando ni me interesa", insiste, sin entender que en pleno 2022 no se entienda que una mujer sea feliz sin pareja: "Parece que no puedes estar bien sola, tienes que estar con alguien al lado". "También se está bien con alguien al lado, pero no es el caso. Estoy fenomenal sola", confiesa.

Y de su soltería a la de Bertín Osborne, que también se ha convertido en noticia por su llamativo cambio físico.

El presentador ha perdido 10 kilos en los últimos meses y, como bromea Fabiola, su nuevo aspecto se debe a "que imagino que él habrá dicho: 'estoy en el mercado, me tengo que poner las pilas'".

"Él siempre se ha cuidado mucho, es verdad que la edad nos pasa factura a todos. Yo ya también me estoy cuidando porque el cuerpo no es lo mismo", reconoce.

