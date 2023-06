Las explosivas fotos de Miguel Ángel Silvestre sin camiseta presumiendo de marcados abdominales a sus 41 años

Miguel Ángel Silvestre es uno de los grandes actores de nuestro país. Desde que comenzó su carrera profesional, el intérprete ha conseguido una gran reputación por sus grandes papeles en series como 'Velvet', 'La Casa de Papel' o 'Sky Rojo', algo que ha causado que se convierta en uno de los actores más reconocidos y de los que más suele encontrarse en el foco mediático.

El pasado mes de marzo, el intérprete fue pillado besándose con una mujer por las calles de Madrid. Unas imágenes en las que ambos desataban su pasión y de las que Miguel Ángel nunca llegó a hablar, a pesar de que por lo que se podía ver en las fotos el actor y la joven no se escondían, ya que se encontraban paseando por el centro de la ciudad tranquilamente. Por el momento, sabemos que la joven se llama Angie y que estudia Protocolo y Organización de Eventos en Madrid, lo que se desconoce es si entre ellos ha surgido una relación como tal.

Mediante las redes sociales, Miguel Ángel comparte la mayoría de sus días y publica tanto contenido relacionado con su carrera profesional como muchos de los momentos que vive en su ámbito más personal. Este fin de semana pasado, el actor ha decidido irse de vacaciones y desconectar unos días de la rutina, pero no lo ha hecho solo, sino que ha elegido como acompañante a su madre, alguien que suele aparecer mucho en su perfil. Madre e hijo han puesto rumbo a Ibiza, donde el intérprete no solo ha tenido tiempo de ir a la playa y la piscina, sino que no ha querido que su forma física se eche a perder estos días, por lo que ha seguido entrenado, tal y como puedes ver en la imágenes de GTRES que fueron tomadas este pasado 10 de junio.

Miguel Ángel Silvestre en bañador | Gtres

Miguel Ángel Silvestre después de entrenar | Gtres

El protagonista de 'Velvet' es un gran apasionado del deporte y en numerosas ocasiones podemos observar que en su perfil de Instagram comparte muchas de sus rutinas de entrenamiento, y es que el actor a sus 41 años sigue teniendo una gran forma física, la cual trabaja diariamente, por lo que para él las vacaciones no son una excusa para saltarse un entrenamiento.

En este viaje a Ibiza, el valenciano ha querido hacer ejercicio y como rutina de entrenamiento, tal y como se aprecia en las imágenes, ha decidido practicar un poco de boxeo. Unas fotos donde se dispone a hacer ejercicio, o a volver, con los guantes en una mano y una botella de agua en la otra.

Miguel Ángel Silvestre en Ibiza | Gtres