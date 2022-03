Los rumores de una posible relación entre Bertín Osborne y Vicky Martín Berrocal surgían hace apenas unas semanas tras la ruptura entre la diseñadora de moda y João Viega Soares, con el que llevaba desde 2018 saliendo.

Osborne y Berrocal han desmentido en todo momento que estos rumores fueran ciertos, sin embargo, sí han confirmado que les une una preciosa amistad que mantienen desde hace muchos años y que se tienen mucho cariño el uno por el otro.

Al parecer, Bertín habría sido un gran apoyo para la diseñadora tras su ruptura con João. "Estaba muy mal y la llevé a cenar por Sevilla para que se distrajera pero nada más", explicaba Bertín en el programa presentado por Emma García.

Ahora, Eugenia Osborne, una de las hijas del cantante, ha querido dar su opinión y mojarse sobre este tema que tiene en vilo a la crónica social: "Os voy a decir una cosa, si fuera verdad, me encantaría", explicaba ante las cámaras de 'Gtres'.

Sin embargo aseguraba que la información que tenía ella sobre este tema era que no estaban manteniendo una relación sentimental: "Que yo sepa no es verdad", pero contaba que es algo que le haría mucho ilusión si fuera cierto: "Me encantaría porque yo a Vicky la quiero muchísimo, me parece un tía estupenda, pero me temo que no es cierto".

Los medios aprovecharon para preguntarle acerca de su vida amorosa: "Yo tranquilita. Me estoy volviendo cada vez más maniática y a ver quién me aguanta ahora. Estamos ahora en super 'standby' en el amor", expresaba bromeando.

Eugenia era preguntada también sobre los rumores que le relacionaban con el modelo Andrés Velencoso: "No ha habido romance", respondía a carcajadas, "es un amigo, además lo conozco desde hace años, o sea que nada, un amigo y punto, yo estoy muy bien así", terminaba diciendo.

