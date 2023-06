Enrique Iglesias, ¿el único de la familia que no asistirá a la boda de su hermana Tamara Falcó e Íñigo Onieva?

A lo largo de estas semanas se ha hablado mucho sobre la asistencia o no de Enrique Iglesias a la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. De hecho, se ha llegado a decir que podría ser una de las ausencias más notables debido a un supuesto problema de salud. Europa Press ha podido hablar en exclusiva con fuentes cercanas a la marquesa de Griñón y han confirmado que el cantante no asistirá finalmente al enlace matrimonial del año.

Después de verse obligado a cancelar un concierto por problemas de salud... ha trascendido que Enrique no asistirá a la boda de su hermana el próximo 8 de julio. Será el único de toda la familia que se perderá el gran enlace de su hermana con el empresario.

Hace unas semanas, la hermana de Tamara Falcó, Ana Boyer, aseguraba a Europa Press que no sabía si su hermano Enrique Iglesias vendría al enlace o no, de hecho confesaba que "no lo tengo claro, tiene compromisos laborales, pero no sé si vendrá o no". Quizás sean estos los motivos por los que el artista no sea uno de los testigos de cómo los dos tortolitos se juran amor eterno.

El próximo 8 de julio Tamara llevará a cabo el sueño que siempre ha tenido: pasar por el altar y lo hace con la persona que le ha acompañado en estos últimos años. Después de meses convulsos en los que solamente se ha hablado de su relación sentimental y de todas las polémicas que ha habido alrededor de ellos parece que el amor vuelve a triunfar.