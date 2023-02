Vicky Martín Berrocal asegura que no hace deporte "porque quiera tener el mejor cuerpo del mundo"

Hace ya dos años que su vida dio un giro de 180 grados. Y es que, desde que en 2021 se desprendiera de la "tóxica" relación que una confesa Vicky Martín Berrocal dijo tener con la alimentación, no ha dejado de demostrar el admirable compromiso que ha forjado con una enriquecida dieta y una buena práctica de deporte.

Y, pese a que adelgazó más de 20 kilos, no se trató de "una cuestión de talla" sino de "una cuestión de salud", pues la importancia reside en el hecho de "estar sanos". Algo sobre lo que ha vuelto a hacer hincapié ahora a través de sus Instagram Stories con un vídeo en el que aparece entrenando sobre una "mortal" máquina de escaleras.

Y es que, la diseñadora de moda ha querido aclarar unas recientes palabras y ha aprovechado "este momento para los que no han entendido bien mi reflexión". La madre de Alba Díaz vuelve a reafirmarse en que "no" hace deporte "porque quiera tener el mejor cuerpo del mundo porque los que me conocéis sabéis que de eso paso" sino porque "es fundamental cuidarse, sentirse bien y, además, porque mi cabeza lo agradece".

Vicky Martín Berrocal aclara su reciente reflexión | Instagram (vickymartinberrocal)

¿Cuál ha sido su secreto para adelgazar más de 20 kilos?

El pasado mes de septiembre, Vicky Martín Berrocal realizaba un 'Preguntas y Respuestas' en el que, entre otras muchas cosas, respondió a la que seguramente fuera la pregunta más aclamada en obtener respuesta.

¿Cómo consiguió bajar de peso? La modelo aseguró que con "paciencia, constancia y consciencia", eso sí, "sin prisas... marcando objetivos fáciles de conseguir" y "con un buen profesional que nunca me soltó de la mano y con todas las ganas del mundo".