Elsa Pataky y Chris Hemsworth: Así ha sido su esperado regreso a España haciéndose la 'competencia'

A veces las casualidades existen. Y sino que se lo digan a los fans de Chris Hemsworth y Elsa Pataky que, a pesar de lo apretadísimo de sus respectivas agendas profesionales, han coincidido en Madrid y han causado una enorme expectación con su regreso.

La actriz, que viaja más a menudo a nuestro país que su marido, recibía este miércoles en la Real Fábrica de Tapices el premio 'Icono Eco' en la segunda edición de los 'Elle Eco Awards' por ser una de nuestras celebrities más concienciadas con el medio ambiente y la sostenibilidad.

Elsa Pataky | GTRES

Y a pocos kilómetros de allí y a la misma hora el actor australiano presentaba su última película 'Tyler Rake 2'. Además, también visitó a Pablo Motos en'El Hormiguero' para hablar sobre su último proyecto y, entre otras muchas cosas, se sinceró sobre su predisposición genética a padecer Alzheimer.

Chris Hemsworth en 'El Hormiguero' | GTRES

Una premiere que colapsó la Gran Vía madrileña, con cientos de personas aclamando a Chris y demostrándole el inmenso cariño que le tenemos los españoles (y no solo Elsa). Deslumbrante con traje negro, camisa blanca y la mejor de sus sonrisas, el protagonista de 'Thor' desataba la locura a su llegada en un coche de alta cilindrada acompañado por el director del film, Sam Hargrave, y sus compañeros de reparto Olga Kurylenko y Golshifteh Farahani.

A pesar de la lluvia que caía en la capital, Chris derrochó simpatía con sus fans y no dudó en hacerse varios selfies con ellos. Un encanto que desplegó no solo con sus seguidores, sino también con la prensa. Disculpándose por no hablar español a pesar de los 13 años de relación que lleva con Elsa, el actor confesó su felicidad por su regreso al país de su mujer y reveló que le "encantaría" vivir en España: "Si Australia me echa aquí es donde vendremos", ha bromeado.

Mientras tanto, y en un ambiente mucho más tranquilo e íntimo, "Chris se ha llevado toda la prensa", ha bromeado, Elsa recibía el premio 'Icono Eco'. "Es un orgullo siempre venir a España y recibir un premio así me hace mucha ilusión es una inspiración para mí y para gente", ha reconocido, asegurando que ella y Chris intentan "vivir de manera sostenible" e inculcar los mismos valores a sus tres hijos: "Es maravilloso como ellos son más conscientes de lo que nosotros somos. Han nacido con ello y se preocupan más".

Elsa Pataky en los Eco Awards 2023 | GTRES

Y si 'Thor' no ha hecho declaraciones sobre su mujer en su multitudinaria premiere, la intérprete, confesando que "me hace mucha ilusión que cada uno tenga un momento especial hoy en Madrid", no ha dudado en revelar el secreto de su relación que, aunque lo parezca, no es perfecta: "¿Tú has conocido a alguna pareja que no se enfade? Sería aburridísimo. No existe". "Nuestro secreto es trabajar mucho, conocerse bien y respetarse", ha asegurado.

Resignada porque después de 13 años juntos Chris todavía no hable español, Elsa ha confirmado entre risas que lo que ha contado el actor de que cuando se enfada con él lo hace en español es completamente cierto. "'Joder', seguro que esa palabra se la sabe muy bien", ha bromeado.

Elsa Pataky | GTRES

¿Vivirá en España en algún momento con su marido y sus pequeños?: "Eso es más complicado", asegura, tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.