Elena Furiase, su foto en bikini donde enseña sus "¿pies de aguilucho?"

Hace casi un año desde que Elena Furiase se convirtió en madre por segunda vez. La actriz y su pareja, Gonzalo Sierra, se convirtieron en padres por primera vez en 2018 con la llegada de Noah y el verano pasado nació Nala, su primera niña. Desde entonces, la intérprete ha compartido en sus redes sociales muchos de los momentos que se desconocen de la maternidad y cómo compaginan ellos sus carreras profesionales con su faceta como padres.

A principios de junio, la protagonista de 'El Internado' acudió a la Feria del Libro en Madrid para presentar la primera obra que había escrito, 'El Mundo secreto de Árbal', y a través de sus redes sociales compartió una reflexión sobre lo que sintió ese día, en el que su hija cumplía justo 11 meses:

"Feria del libro de Madrid. 17:20, 4 de junio de 2023. Mi hija Nala cumplía 11 meses, y yo llegaba exhausta a Madrid después de un viaje de 5 horas en coche. Sentía unas náuseas que me hacían dudar sobre mi valía para cualquier cosa; más tarde entendí que solo se trataba de nervios. No me considero escritora como tal, eso requiere otros méritos, pero sí escribo lo que de vez en cuando imagino. Lo que sí soy es lectora, mucho. La feria me recibía con sol, con miradas nuevas, con entusiasmo, con ajetreo..., yo observaba las casetas deprisa, quería ver qué había, qué ofrecían, qué libros podría comprar, a quién podría conocer; miraba de reojo, rápido, moviendo la cabeza de un lado a otro, hasta que llegue a una en la que me tocó sentarme, colocar mis libros... mis libros...

Saqué mi bolígrafo y mi sonrisa con prisa, los dos debían funcionar perfectamente y ser infatigables. '¿Vendrá alguien?', 'Toda esa fila está aquí por tu libro...' Casi lloro de la emoción, pero decidí contener la lágrima, y para ello le pedí a mi sonrisa que trabajara con mas ahínco, que no se dejara intimidar... y qué poco nos costó, pues todavía me dura. Infinitas gracias por vuestra acogida, sigo sin tocar tierra. Espero que os guste y no decepcionaros".

En cuanto a su faceta más personal, donde entra la maternidad, cada vez que tiene la oportunidad de hacer distintos planes con sus hijos no se lo piensa dos veces. Ahora, con la llegada del buen tiempo y el fin del curso escolar, la actriz va a poder crear muchos recuerdos junto a sus pequeños.

A través de las historias de Instagram ha compartido una imagen junto a su hijo, y es que Elena ha decidido ir a la piscina un rato con "mi bebé grande" para hacer frente al calor. Un divertido plan que la actriz ha querido compartir con sus seguidores, y donde ha confesado un pequeño detalle de su cuerpo que parece no resultarle del todo estético: "Imagen de este fin de semana, no todo ha sido así de calmado, ni mucho menos. ¿Pies de aguilucho? Sí". Y es que, a juzgar por lo que dice Elena, parece que la forma que tienen sus pies no le gusta demasiado.

Elena Furiase con su hijo en la piscina | Instagram

En esta ocasión, Elena ha publicado una imagen presumiendo de plan con su hijo, pero Noah no es el único al que su madre le dedica historias, ya que hace un par de semanas la actriz compartía orgullosa el último proyecto en el que había participado su madre. Una serie en la queLolita ha depositado mucho esfuerzo e ilusión,tal y como ella misma ha explicado, algo que ha hecho que su hija vuelva a sentirse muy orgullosa de la madre que tiene.