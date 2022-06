Eduardo Navarrete: ¿por qué todavía no ha hablado y enseñado abiertamente sus retoques estéticos?

Eduardo Navarrete está que no para. Y es que además de estar viviendo uno de sus mejores momentos profesionales con la empresa que ha creado, tras su espectacular cambio físico se ve mejor que nunca.

Recientemente, el diseñador acudía a una famosa clínica estética y se ponía en las mejores manos para realizarse un importante retoque con el que ha conseguido que quitarse la camiseta no le dé ninguna vergüenza. Y no solo eso, si no que además durante sus últimas vacaciones en Ibiza, Navarrete se atrevió a posar sin nada de ropa y compartir la foto en Instagram. Eso sí, lo hizo de espaldas y de rodillas. Una estudiada pose con la que no nos deja ver cómo ha quedado su espectacular figura tras retocarse.

Y aunque sí que ha compartido algún que otro Stories o publicación enseñando su torso definido, de momento no ha hablado abiertamente de cuáles han sido los retoques que se ha hecho, aunque algo sí que ha desvelado ahora hemos conocido el verdadero motivo por el que está siendo tan cauteloso.

No será hasta noviembre cuando, según ha confesado a Europa Press, podamos ver su cuerpo y conocer cuál es el secreto: "No lo puedo enseñar porque en noviembre seré portada de la revista Shanghái". De hecho, ha asegurado que "de aquí a noviembre me voy a poner que vais a flipar". Será entonces cuando podamos conocer cuál ha sido el retoque que le ha ayudado y veamos su cambio a la perfección.

Además, Navarrete volviendo a mostrar su gran simpatía y cercanía con los medios ha confesado lo afortunado que se siente por lo bien que le está yendo y lo mucho que le están apoyando todos sus amigos y compañeros de profesión.

Soltero y sin compromisos

Hace unas semanas, Eduardo nos dejaba sin palabras al confesar que se había quedado soltero, aunque fue él mismo quien dijo que "son cosas que pasan". Y a pesar de que poco dijo sobre quién era el misterioso chico que le había robado el corazón y tampoco quiso dar muchos detalles. Ahora ha vuelto a pasar igual. Manteniéndose en sus trece, al preguntarle sobre sus romances, ha dejado claro que prefiere no hablar de su vida privada.

Seguro que te interesa...

Eduardo Navarrete enseña sus nuevos abdominales tras sus retoques estéticos