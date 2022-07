El verano está dejando huella. Lo cierto es que las altas temperaturas a las que estamos haciendo frente están provocando que todo aquel pueda se escape a la playa o a la piscina. Así, muchos de los rostros conocidos de nuestro país están dejando pruebas en sus perfiles de Instagram de las vacaciones que están disfrutando este año.

En el caso de Eduardo Navarrete, que cuenta con más de 150 mil seguidores en Instagram, hace tan solo unos días se ha dejado ver luciendo tipazo en bañador tras su gran cambio físico y tirándose al mar desde un barco.

A través de dicha publicación, el diseñador expresaba a sus followers: "¡VIVA LA VIDA! Tardé un buen rato en poder tirarme jajaj la verdad me daba vértigo y algo de miedo, ¿Os pasa a vosotr@s? Os leo". Sus seguidores le han respondido y le han dejado saber el cariño y el apoyo que le brindan: "¡Qué fotaza! Sales de escándalo" o "A mí siempre me tienen que empujar, un besado Edu".

Parece ser que el diseñador está más a gusto que nunca con su cuerpo puesto que en su perfil de Instagram, Eduardo Navarrete ya tiene acostumbrados a sus seguidores a las publicaciones sin camiseta o en bañador.

La transformación física del diseñador

Hace ya un tiempo que Eduardo Navarrete se puso 'manos a la obra' con su cambio físico. Un proceso en el que ha contado con ayuda. Además de incluir el deporte en la lista de tareas de su rutina, el diseñador también ha confesado estar a favor de los retoques estéticos. En su caso, el botox, el lifting y una rinomodelación serían esos retoques a los que habría recurrido el empresario.

Ahora, con un cuerpazo con el que parece estar más que feliz, Eduardo Navarrete disfruta siempre que puede de la playa, la piscina y de todo aquello que vaya surgiendo. Bien sea tirándose al mar o bien sea tomando el sol de lo más relajado en una piscina, no cabe duda de que al diseñador le sienta a las mil maravillas el verano.

