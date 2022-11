Las duras críticas que Pilar Rubio ha recibido por su extremo entrenamiento donde levanta 160 kilos

Si hay alguien que ha demostrado constancia, fuerza de voluntad y fidelidad respecto al deporte esa es Pilar Rubio. La presentadora, a sus 44 años y siendo mamá de cuatro hijos, se ha consagrado como una auténtica fanática de la actividad física y su perfil en redes sociales es un claro reflejo de ello.

Consciente de que para sacar la fuerza exterior es necesario trabajar "en la fuerza interior", esta vez, la colaboradora de 'El Hormiguero' ha mostrado el entrenamiento extremo al que se ha sometido para lograr un glúteo de lo más tonificado.

Así ha dejado constancia de ello con su última publicación de Instagram donde "empezando el martes con ganas" vemos cómo se pone a prueba con el ejercicio 'hip thrust' situándose bajo el friolero peso de 160 kilos.

Sin embargo, lo cierto es que lejos de haber recibido aplausos por su exigente entrenamiento son bastantes las críticas que se pueden leer en su tablón de comentarios. Y es que, algunos le han tachado de querer presumir por encima de los riesgos que el ejercicio podía conllevar, tachándolo así de peligroso.

"Solo por lucirte en redes sociales un día te vas a partir la espalda y ya no habrá solución. Aparta tu ego si no quieres que tu físico decaiga por estas burradas. Mejora la técnica con menos peso y más repeticiones, que no estás en una competición", "Malísima la técnica, prioriza eso sobre el peso", "Quítale peso y haz mejor la técnica, te ahorrarás lesiones" o "Me parece ya un poco exhibicionismo todo esto, lo siento", son algunos de los duros mensajes.

Seguro que te interesa...

Una muy bronceada Pilar Rubio arrasa con su increíble vestidazo en una noche muy especial para Sergio Ramos