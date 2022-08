Dulceida, tajante con una seguidora tras acusarla de hacer exclusivas con su exmujer Alba Paul

Dulceida se encuentra disfrutando de unas vacaciones en el mar rodeada de familia y amigos. Desde allí, ha compartido más de un post en el que se puede ver a la influencer disfrutando en barco, del sol y de unos refrescantes chapuzones. Así lo demuestran las fotografías que ha compartido la catalana con sus más de tres millones de seguidores en Instagram.

Hace tan solo unos días, Dulceida compartía unas fotos en la que, además de sexy, luce un tipazo. Sin bikini y nadando bajo agua, la instagramer se ha retratado en unas instantáneas en las que una usuaria ha dejado un comentario al que la catalana no ha dudado en responder.

Se trata de un mensaje que concierne tanto a Dulceida como a Alba Paul, su expareja: "La cuestión es no trabajar ni estudiar… haciendo exclusivas de no sé que son con su mujer… así va España". "En mi vida he hecho una exclusiva y trabajo mucho y feliz", zanjaba sin titubeos la catalana en su respuesta a la usuaria.

Un comentario que llega a raíz de que se hayan desatado rumores de una posible reconciliación entre la influencer y Alba Paul. Fue el paparazzi Jordi Martín quien retrató a las instagramers pasando un día en barco en compañía de otros amigos. En dichas fotografías parece haber cierta sintonía entre la expareja y de ahí que se hayan disparado las alarmas: ¿reconciliación a la vista?

Un año separadas

El verano pasado una de las parejas más famosas de Instagram anunciaban su separación: Dulceida y Alba Paul. Desde entonces, las influencers emprendieron caminos por separado pero han ido coincidiendo en varias ocasiones puesto que mantienen amigos en común y Alba sigue siendo representada por la empresa de representación de Dulceida.

Hasta el momento, ni la una ni la otra se han pronunciado en redes sociales o en medios de comunicación sobre su posible reconciliación. Así que, si la pareja se hubiera dado una segunda oportunidad, sería algo que estarían llevando con la máxima discreción.

De lo que no hay duda es de que Dulceida ha compartido unas imágenes con sus followers de lo más espectaculares mientras disfruta de un día de verano en el mar. Unas instantáneas en las que la influencer ha respondido tajantemente a la usuaria que la ha acusado de hacer exclusivas.

