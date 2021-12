Las fotos de Dulceida llorando que reflejan su año más duro

''Voy a empezar a subir cosas despidiendo este año, como hago siempre. Pero esta vez de manera diferente ya que este año para mí, ha sido muy distinto al resto'', son las palabras con las que Dulceida ha comenzado escribiendo el que probablemente sea uno de sus posts más duros desde que comenzó hace 12 años.

La influencer, que ha compartido siete selfies en los que aparece llorando, ha continuado escribiendo: ''Empezó mal, por la Covid, por las pérdidas de seres queridos y todo lo que me ha pasado este verano'', unos complicados momentos de los que, tal y como ella misma confiesa en el post, intenta sacar el lado bueno.

Manifestando que ha llorado mucho en determinadas situaciones pero que también ha sido feliz en muchas otras, Aida confiesa: ''Estoy segura que va a ser uno de los años de mi vida qué más he aprendido. Como sabéis, he empezado a ir a terapia y a compartir con vosotros momentos tristes, he aprendido a reconocer que puedo estar mal y tener ansiedad y he agarrado con fuerzas esos abrazos cuando más los necesitaba''.

''Todos lloramos, todos tenemos problemas, todos nos hemos sentido perdidos alguna vez y eso nos hace aprender y ser más fuertes'', ha afirmado la youtuber, que confiesa que las fotos que acompañan a la publicación ''se las mandaba a mis amigos (muchas veces entre risas) cuando me preguntaban qué tal estaba en mis momentos malos, que los tengo, como todos''.

''Y no pasa nada, son parte de nosotros'', ha expresado la celebrity. Pese a que le da ''un poco de vergüenza subir esto'', Domènech ha explicado que al igual que comparte el lado bueno de su vida, también ''creía importante mostrar esta parte''.

