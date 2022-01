¿Dónde está la infanta Cristina? Podría haberse refugiado del escándalo de Iñaki Urdangarin fuera de España

Hace a penas unos días, saltaba la noticia de que Iñaki Urdangarin estaba viviendo una nueva historia de amor junto a otra persona, una compañera de trabajo: Ainhoa Armentia. Desde entonces, nada se sabe de la Infanta Cristina, y son varias las hipótesis que se barajan.

Estos días han sido muchos los que se han pronunciado al respecto, y aunque Ainhoa Armentia todavía no haya dicho ni una palabra, Iñaki Urdangarin intentó transmitir una imagen de tranquilidad: "Es una dificultad que gestionaremos con la máxima tranquilidad y juntos. No tengo nada más que decir".

Por su parte, el marido de Ainhoa Armentia reconocía sentirse "abochornado" por el escándalo, aunque admitió que su relación no pasaba por un buen momento: "De puertas para adentro el matrimonio no estaba bien pero no se podía imaginar que su mujer estuviese con Iñaki".

Iñaki Urdangarin | GTRES

El refugio de la infanta Cristina

Pero el paradero de la infanta Cristina sigue siendo un misterio. Tener que pasar por esto seguro no estará siendo fácil. Tal y como aseguró Pilar Eyre tras hablar con una fuente cercana a la infanta Cristina, la hermana de Felipe VI, "está hecha polvo".

Por eso, se plantean varias hipótesis. En un intento de alejarse del foco mediático, la infanta podría haber decidido mudarse por un tiempo.

Desde la revista Vanity Fair apuntan que la infanta Cristina podría estar en su residencia de Ginebra, junto a su hija menor, Irene, mientras que desde el programa presentado por Paz Padilla aseguran que simplemente podría estar refugiada en la Zarzuela, Portugal es otra de las posibilidades, ya que es un país al que acude a menudo por razones profesiones, y por último proponen Abu Dabi, donde se encuentra su padre.

Infanta Cristina de Borbón | Gtres

Por el momento, la infanta Cristina sigue sin pronunciarse al respecto, y su paradero es completamente desconocido.

...

Seguro que te interesa...

Tamara Falcó, preocupada por Pablo Urdangarin tras las imágenes de su padre Iñaki con Ainhoa Armentia