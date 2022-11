Las dolorosas imágenes de la prometida de Aaron Carter tras su muerte: "No sé nada de lo que está pasando"

Este fin de semana nos enfrentábamos a la impactante noticia de la muerte de Aaron Carter a los 34 años. El hermano de Nick Carter, el famoso cantante de los Backstreet Boys, era hallado muerto en su casa de Lancaster (al sur de California). Según las informaciones, aunque de momento no se ha confirmado la causa oficial de la muerte, Aaron fue encontrado por el hombre que cuida su casa ahogado en la bañera.

Aaron Carter | GTRES

Una noticia trágica que ha dejado completamente hundida a la familia, especialmente a su pareja, Melanie Martin, con quien estaba comprometido. En marzo de 2021 el cantante anunció que estaba esperando junto a Melanie Martin, su pareja, su primer hijo: Prince Lyric Carter. El pequeño nació en noviembre de 2021 y a pesar de que tan solo una semana después de la llegada al mundo de su hijo decidieron romper su relación, hace unos meses Aaron y Melania decidían darse una nueva oportunidad.

Melanie Martin, la prometida de Aaron Carter | Gtres

Tras el terrible suceso, los medios han captado a Melanie completamente devastada. La joven, entre lágrimas, hacía sus primeras declaraciones a la prensa asegurando que estaba desconcertada con lo sucedido y que la policía, de momento, no le había contado nada: "No me han dicho ni una palabra, no sé nada de lo que está pasando".

Melanie asegura ante las cámaras que ella no se encontraba en casa cuando tuvo lugar el trágico desenlace ya que estaba pasando unos días fuera de casa: "Estuve fuera de casa unos días. Eso es todo lo que puedo decir, todo lo que puedo decir", responde entre lágrimas sin casi poder hablar. Unas imágenes dolorosas que te dejamos al completo en el vídeo principal de la noticia.

Melanie Martin, tras la muerte de Aaron Carter | Gtres

Desde hace años, el artista sufría problemas de adicción y enfermedades mentales como esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión maníaca y ansiedad. Aaron fue detenido en varias ocasiones e incluso el juez le interpuso en 2019 una orden de alejamiento contra su hermano Nick Carter después de acusarle de haber violado a una mujer. En esta sentencia, además, se le solicitó que entregase todas las armas que tenía en su posesión, así como su permiso para tenerlas. Una vida repleta de problemas...

El mensaje de Nick Carter tras la muerte de su hermano

A pesar de su complicada relación, Nick Carter ha querido hacer uso de sus redes sociales para mostrar su tristeza por la trágica muerte de su hermano asegurando que su corazón "está roto": "Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca jamás se ha apagado. Siempre me he aferrado a la esperanza de que, de alguna manera, algún día quisiera recorrer un camino saludable y, finalmente, encontrar la ayuda que tan desesperadamente necesitaba. A veces queremos culpar a alguien o a algo por una pérdida. Pero la verdad es que la adicción y la enfermedad mental es el verdadero villano aquí", escribe en el post. "Echaré de menos a mi hermano más de lo que nadie sabrá jamás. Te quiero Chizz, ahora tienes la oportunidad de tener finalmente algo de la paz que nunca pudiste encontrar aquí en la tierra. Dios, por favor, cuida de mi hermanito".