Diego Matamoros regresa a las redes tras su operación estética: ''Me he dejado un glúteo espectacular''

Diego Matamoros acaba de reaparecer en redes sociales tras anunciar hace unos días que necesitaba un tiempo de descanso, y ahora ha decidido abrirse y contar los motivos de su ausencia.

El joven tomó la decisión de pasar de nuevo por el quirófano con el fin de someterse a una nueva operación estética, con la que parece estar muy contento, o al menos así ha querido expresarlo en sus redes sociales, en las que cuenta con más de 400.000 seguidores: "El día 13 de noviembre decidí operarme de una cirugía estética", comenzaba contando en sus Stories de Instagram.

Continuó explicando que en 2019 "cuando era un hombre feliz y casado me puse en 110kg'', de manera que ahora que se ha puesto en forma y ha vuelto a hacer ejercicio, se ha dado cuenta de que hay grasa que al parecer no es capaz de eliminar sin someterse a esta operación: "Tengo cúmulos de grasa en el pecho, que estaba más bajo de lo que me gusta a mí; y en los flancos traseros, que no me lo quitaba ni para atrás. Decidí hacer una lipoescultura en el pecho, pegarlo, sacar un poco de grasa, lo que hicimos fue como hacer la forma más bonita", contaba Matamoros a sus seguidores.

Explicó con más detalle lo que los médicos le habían hecho: "Decidí hacer un trasvase de grasa que tenía detrás y ponerla en otro sitio. Me la puse en el glúteo. Me he dejado un glúteo espectacular".

Aunque Diego aún no ha mostrado el resultado, sí ha expresado lo feliz y contento que está con haber tomado esta decisión, pese a las posibles críticas. Aún así hace una semana colgaba una instantánea en Instagram: "Os confirmo que sigo vivo, Pipa me cuida a lametazos y mi nariz torcida sigue igual", bromeaba el hijo de Kiko Matamoros, asegurando que su operación estética no era de la nariz.

