La denuncia que ha hecho María Isabel tras rescatar a varios gatos abandonados en un contendor de basura: "Qué gente más horrible"

María Isabel está viviendo una gran etapa en su vida, y es que el pasado 14 de febrero se convirtió en madre por primera vez junto a su pareja, Jesús Marchena. Mediante las redes sociales, la cantante comparte algunos de los momentos que viven junto a su hija Daliana, quien tiene ya casi cuatro meses y a quien por el momento no se conoce públicamente ya que sus padres han decidido mantener su privacidad.

Uno de los últimos sucesos que ha compartido la que fuera ganadora de Eurovisión Junior se produjo el pasado miércoles mientras que paseaba junto a su hija, aunque no tuvo que ver nada con la pequeña. Y es que, María Isabel comenzó a retransmitir mediante las historias de Instagram una terrible situación que había vivido. Al ir caminando junto a su familia, pasaron junto a un contenedor y comenzaron a escuchar los llantos de animales dentro de un cubo de basura: "Jesús no me puede ayudar porque está recién operado, he llamado a una amiga para que me ayude a sacar a los gatitos que hay aquí dentro, estaba paseando con Daliana" o "Hace 30 grados por Dios... ¿Quién leches tira unas vidas a la basura?".

María Isabel se encuentra unos gatitos en la basura | Instagram

Nada más escuchar el llanto de los cachorros, María Isabel supo que no podía quedarse sin hacer naday llamó a una amiga para que le ayudase a sacarlos. Cuando los cogieron observaron que se trataba de tres gatitos recién nacidos, por lo que tanto la cantante como su amiga decidieronllevar a los tres cachorros que habían rescatado a un veterinario para que les revisaran, limpiasen y mirasen que todo estaba bien: "Hemos venido al veterinario, les acaban de lavar, les han quitado las pulguitas, las hormigas y todo lo que tenían, qué pena de verdad...".

María Isabel pide ayuda para cuidar a los gatitos | Instagram

María Isabel lleva a los gatitos al veterinario | Instagram

Tras comprobar que los gatitos estaban bien, María Isabel explicó que los tres animalitos se iban a quedar con su amiga, a pesar de que ya tenía varios gatos y perros: "Se los va a llevar Estrella, la pobre que tiene ya varios gatos y perros, pero por lo menos para sacarlos adelante y buscarles familia, yo le estaré ayudando en los ratitos que pueda escaparme, y por lo menos puede sacarlos adelante".

María Isabel enseña los gatitos que se ha encontrado | Instagram

Tras esto, la artista ha querido hablar con sus seguidores sobre la situación que han vivido y ha asegurado que no es la primera vez que les sucede: "Qué situación más mala he vivido. Yo a pesar de mi cansancio no podía mirar para otro lado, no iba a dejar a esos gatitos en el contenedor. Qué gente más mala, qué gente más horrible".

Y es que, no es la primera vez que la cantante y su amiga se enfrentan a este tipo de abandonos: "El año pasado pasó lo mismo en el mismo contenedor y se lo encontró también Estrella. ¿Tanto te cuesta llevar a tu gato o a tu gata a castrarlo? Es más fácil tener gatitos, meterlos en una bolsa y a la basura".

Además, María Isabel ha explicado las complicaciones que han tenido para rescatarlos, ya que el contenedor no podía abrirse:"Hemos tenido que meter un recogedor y todo, porque ni podíamos meternos nosotros en el contenedor, porque era muy pequeño el espacio, ni nada, o sea, con un recogedor lo hemos sacado, pero lo han metido a propósito, había muchas maneras de sacar adelante a esos gatos, pero no tirándolos a la basura, eso es lo peor que puedes hacer".

María Isabel explica lo sucedido con los gatitos | Instagram

Por último, María Isabel ha explicado a sus seguidores que, por el momento, los gatitos se iban a quedar con su amiga, y que ambas les cuidarán e intentarán que se recuperen, ya que a pesar de estar vivos hay alguno que se encuentra un poco más débil, así como que en el momento en el que se curen comenzarán a buscarles una familia.