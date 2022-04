Melani Olivares muestra cómo ha quedado su nariz tras operársela

Las operaciones de nariz han sido una de las clásicas intervenciones que se podían hacer por salud o por estética. Un paso por quirófano que podría deberse a un problema, o incentivada por un complejo con el que algunos quieran acabar para sentirse más a gusto consigo mismos.

Muchas caras conocidas han tomado esa decisión mostrando después el esperado resultando y preguntando a sus fans cómo les veían, dando estos sus opiniones al respecto. Esto lo pudimos ver hace unos meses cuando la hija de Paz Padilla, Anna Ferrer, comunicó a sus seguidores su intención de realizarse una rinoplastia, con la que quedó muy contenta y cuyo resultado final encantó a todos por ser un cambio sutil que no alteraba sus facciones y que estaba en total sintonía con el resto de su rostro.

Ahora, a poco de que llegue el verano, ha sido Melani Olivares quien ha decidido dar el paso y realizársela también. El 10 de abril, la actriz compartía con sus más de 247 mil seguidores un vídeo en el que afirmaba que "sabíais que la nariz y las orejas no dejan de crecer durante toda la vida??". Un dato que no muchos conocen y que es totalmente cierto, ya que estas partes de nuestro cuerpo son las únicas que no tienen un tamaño fijo, sino que a lo largo de la vida van cambiando.

"A partir de mañana voy a poder mentir mucho sin que me crezca", aseguraba la artista en la grabación haciendo referencia a ese personaje popular de la familia Disney, de nombre Pinocho, a quien le repetían que "si mentía, le crecía la nariz", y lo hacía. En la publicación daba más detalles sobre la operación que se iba a realizar afirmando que no iba a cambiar su expresión, ya que es esta su mayor aliada y ayuda a la hora de interpretar diferentes personajes.

En estos casi 20 días Melani se ha mantenido alejada de las redes sociales, aunque solo en lo que a su imagen se refiere. La de Badalona ha dado el protagonismo a su hija, Manuela, siendo esta quien ha ido revelando cuál era la evolución de su madre tras la intervención. La niña ha ido informando por medio de grabaciones, pero sin dejar de mostrar su sentido del humor, algo que ha quedado totalmente plasmado en el primer parte médico que dieron madre e hija.

"Tranquilos, solo me hice una rinoplastia, no un rejuvenecimiento atemporal!! Manuela os quiere dar el parte médico y yo se lo agradezco a ella (todavía algo hinchada) y os lo agradezco a todos y todas las muestras de cariño que me estáis dando estos días! Estoy llenita de amor! Gracias!", escribió Melani junto al vídeo, afirmando también que cuando estuviera "visible" volvería a dejarse ver.

Tras un segundo informe unas semanas después, en el que manifestaba que "el móvil me reconoce la cara", donde también era la portavoz era su hija Manuela, la actriz ha regresado a redes sociales mostrando el resultado y cómo ha quedado su nariz. "Holaaa! Ya no choy un payachoooo!!!" ha comenzado escribiendo hace apenas unas horas antes de seguir diciendo que "lo prometido es deuda, y quería enseñaros cómo me había quedado!".

"¿Qué os parece?", pregunta Melani a sus seguidores presentando a su nueva nariz y afirmando que está muy contenta pese a seguir "bastante hinchada". Ha explicado que prefería enseñarlo ya, dado que está reincorporándose a sus deberes profesionales y prefiriendo mostrarla y adelantarse a que la vieran por ahí.

"Estoy muy contenta, me han quitado la porrita de delante, pero no he perdido lo que viene siendo mi cara", ha seguido diciendo antes de calificar como "súper minucioso y al detalle", es trabajo que han realizado los especialistas. Un tan buen trabajo que han logrado darle a la actriz lo que buscaba, pero sin alterar lo que era. "La gente que no me ve desde hace tiempo no lo notan", confesaba Melani, quien no ha podido ocultar lo feliz que se encuentra con su nueva nariz, presumiendo y luciéndola.

