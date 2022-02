Dani Rovira comparte un aplaudido mensaje sobre la valentía

Dani Rovira escribe un mensaje muy profundo en sus redes sociales, sobre la vida, junto a una fotografía en blanco y negro en la que aparece de perfil y aparentemente con una mueca reflexiva en su rostro.

En el texto ha utilizado bastantes citas del autor ingles Jeff Foster que aparecen en su texto 'Sobre estar despierto en un mundo dormido'. El malagueño comenzaba diciendo: "Ya no le puedes dar la espalda a la verdad. Ya no puedes reconfortarte con los viejos cuentos de hadas, historias del bien y el mal, con el pensar positivo. La luz de la conciencia no puede ser apagada. No puedes esconderte de ti mismo ahora. No hay un lugar en el que te puedas ocultar".

"No culpas a nadie, nunca más. Ya no tienes una identidad fija. Ya no sabes quién eres, desde la perspectiva de la mente, y, sin embargo, ahora sabes quién eres con más profundidad. Estás vivo, eres la vida misma. Es vertiginosa, a veces, esta libertad. Como nacer de nuevo en cada momento, como morir cada día a las viejas esperanzas. La realidad no tiene ningún fundamento, ya ves, está empapada de incertidumbre. Vives en el punto de total inseguridad, nada a que aferrarte, ningún concepto que pueda llevar consuelo a una mente cansada", continuaba.

Rovira continuaba reflexionando sobre las dificultades que te presenta la vida y aprovecha para hacer una mención especial a la valentía que tienen algunas personas: "No es fácil ser tan abierto a la vida, no es fácil ver todo el dolor del mundo, no es fácil sentir a veces que eres un extraño en tierra desconocida. No es fácil no encajar ya en los sistemas que prometieron tanta felicidad y entregaron tan poco de ella. Y, sin embargo, este es el precio que se paga por la libertad absoluta. Uno no puede estar plenamente despierto sin morir, ni vivir sin abandonar lo conocido. Aquellos de ustedes que están recorriendo este excitante y aterrador camino, me inclino ante su valentía".

Así escribía Dani de forma literal el texto de Jeff, demostrando estar completamente de acuerdo con sus palabras. Horas más tarde, miles de seguidores aplaudían este mensaje y se mostraban a favor de cada palabra que había transmitido el cómico.