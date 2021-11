Dani Martín desvela el motivo por el que se separó 'El canto del loco'

Este jueves el cantante Dani Martin visitaba 'El Hormiguero' para presentar el nuevo videoclip de su último disco 'No, no vuelve'. La canción se llama 'Cómo me gustaría contarte' y es que el artista en este último álbum ha regrabado canciones de 'El Canto del Loco' con las que homenajea a la banda de la que formó parte antes de iniciar su carrera en solitario y ha incluido, además, un tema inédito que es el mismo que da título al disco.

Como podrás recordar, el anuncio de su último disco generó mucha controversia ya que eran muchos los fans que esperaban que la banda 'El canto del loco' volviera a reencontrarse y subirse a los escenarios una vez más. La frase recurrente que llevo 12 años escuchando cada vez que subo a un taxi o voy a comprar el pan: "¿Cuándo vuelve El Canto del Loco?'. Y creo que El Canto del Loco nunca se ha ido porque las canciones están ahí y son las protagonistas", decía el cantante.

Sin embargo, la pregunta clave llegaba cuando Pablo Motos quiso saber el motivo principal por el que se separó la banda y Dani Martín contesto sin tapujos: "Hablo del ruido que había alrededor de El Canto del Loco, del agotamiento, del cansancio, de gente que quería ser artista y no lo era... Todo eso nos agotó y nos hizo tomar una decisión muy honesta. Decidimos empezar una carrera en solitario cada uno y darnos un tiempo, que en algunos casos como en el nuestro es eterno, y los tres somos felices por separado".

Dani Martín va al psiquiatra

El pasado mes de junio el cantante revelaba en sus redes sociales que acudía al psiquiatra y en el programa de Antena 3 ha querido contar que la causa por la que visita al especialista se debe a un ataque de pánico: "Fue como si me hubiera dado un ictus. Desde entonces voy al psiquiatra todos los viernes y lo disfruto mucho. A mí me gusta contar que me ha ayudado mucho, me ha enseñado a gestionar muchas cosas. Voy desatando nudos y vivo más feliz".

