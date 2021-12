Dafne Fernández abre el álbum de fotos para celebrar el primer cumpleaños de su hija

Hace un año que Dafne Fernández y su marido Mario Chavarría daban la bienvenida a su segundo hijo en común, la pequeña Álex. Desde entonces, la que fuera actriz de 'El Internado' se ha mostrado de lo más natural en sus redes sociales y le ha enseñado a todos sus seguidores el día a día de su segunda maternidad.

A principios de noviembre publicaba en sus redes sociales por primera vez cómo era la habitación de su dos hijos, Jon y Álex, y cuál había sido su inspiración. "Os acordáis de la habitación de Punky Brewster?? Esa era la habitación de mis sueños en qué habitación de peli o serie os hubiera gustado habitar vuestra infancia!?", decía en el mensaje.

Ahora, ha querido abrir el álbum de fotos para celebrar el primer cumpleaños de su hija pequeña y nos ha enseñado las imágenes más íntimas, desde el día que nació, hasta momentos amamantando a su pequeña y pasando por recuerdos con su hermanito: "Feliz primer año Alex!! Tenías prisa por conocer el mundo, y hace exactamente un año, a esta misma hora 8:16h de un miércoles soleado, llegaste a nuestras vidas".

"Has hecho que disfrutemos de la maternidad desde el primer momento. Duermes, comes y te desenvuelves por el mundo como si ya lo conocieras. Nos dejas sorprendidos cada día con algo nuevo. Y nos haces reír. Mucho. Te amo mi pequeña terremoto, no crezcas tan deprisa", decía en la publicación que ha compartido en su perfil de Instagram.

...

Seguro que te interesa...

Las lágrimas de Dafne Fernández al despedirse de la lactancia materna con su hija Álex