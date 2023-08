Dabiz Muñoz enseña su gran cambio físico comparando dos fotos después de que su médico le "sacase tarjeta amarilla"

Recientemente, la vida de Dabiz Muñoz, considerado uno de los mejores cocineros del mundo, ha cambiado considerablemente. Hace apenas unas semanas se convertía en padre junto a su mujer, Cristina Pedroche. La pareja dio la bienvenida a su primera hija, Laia, el pasado 14 de julio. Junto a este evento vital, hace apenas unas horas ha hecho partícipes a sus seguidores de otro periodo clave que también ha condicionado su vida.

El chef ha decidido hablar abiertamente sobre el cambio físico que lleva un tiempo experimentando, algo que ha estado motivado por una mejoría de la salud, pues en su momento, sus hábitos le destruyeron la energía: "Quién me conoce, sabe que soy un tipo hiperactivo y con energía casi ilimitada". Ha sido a través de su Instagram donde ha colgado dos fotos a modo de comparativa, una actual y otras que fueron tomadas -probablemente por un paparazzi- meses atrás. En ellas, se aprecia cómo ha evolucionado su silueta.

Dabiz Muñoz, preocupado por su salud física

Tras las vacaciones de Semana Santa y como medida preventiva, el chef tomó una seria decisión porque "se sentía mal en general". En ese proceso, decidió someterse a análisis de sangre y a pruebas del aparato digestivo para encontrar el causante de su malestar. "Los análisis salieron regular englucosa, colesterol y un par de indicativos más", destaca Muñoz. En ese momento, afirma que el médico le sacó "tarjeta amarilla" y allí fue cuando decidió aplicar cambios en su rutina.

Durante el proceso tomó consciencia de que el paso de los años pasa factura al cuerpo y que es clave saber adaptarse a las condiciones de cada época. "Cuando era joven, me valía todo, pero está claro que a mis 43 años, tengo que cuidarme si quiero seguir haciendo todo con la máxima intensidad, dedicación, esfuerzo y sacrificio", sentenciaba Muñoz. En el texto, destaca dos aspectos como las claves para lograr tener buena salud: el deporte y la alimentación.

Deporte y alimentación, pilares fundamentales para el chef

A pesar de estar rodeado de comida, sabores y elaboraciones a diario, su relación con los alimentos no era la más adecuada. Sus problemas digestivos lo llevaron a tomar la decisión de acudir a un nutricionista, quien le hizo aprender que "no solo lo que comes importa. Cómo lo comes, cómo lo combinas y cuándo lo comes es lo más importante", detalla.

Este aprendizaje le ha ayudado a comer de una forma mucho más saludable, algo que ha acabado extrapolado a su vida y trabajo. Aunque confiesa que no ha seguido a rajatabla la dieta porque su oficio se lo impide, "entenderlo y querer cambiarlo, con mucha fuerza de voluntad y disciplina me hizo empezar a sentir menos molestias en el aparato digestivo". Sin duda, algo aparentemente "difícil, pero no imposible". De hecho, a nivel profesional, afirma sentirse mucho más creativo, atrevido, rápido y productivo.

El cambio en su dieta ha venido acompañado de mucho más deporte, pues admite que las rutinas deportivas eran escasas, algo que también influye sobre su cansancio y falta de energía. Aunque indica que sigue corriendo como solía hacer -deporte con el que se solía lesionar-, ha encontrado la diversión en otros deportes como la bici y el yoga, entre otros. Aun así, pone especial énfasis en la fuerza, porque ha entendido "que para hacer deportes de impacto, la fuerza es mandatoria y obligatoria". Por último, ha afirmado que reducir casi al 0% el consumo de alcohol también ha sido clave.