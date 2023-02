Críticas a Shakira por su vídeo fregando "encima de la alfombra" con unos altísimos tacones

El Día de los Enamorados nos regaló un momento difícil de igualar. Y no, no hablamos de los múltiples y románticos posados que nuestras famosas parejas inmortalizaron en sus redes sociales declarándose su amor, sino del inesperado vídeo que Shakira ya hacia el final del día publicó en su perfil de Instagram.

En él, la cantante, que este pasado martes se enfrentó a su primer San Valentín sin Piqué, aparece fregando el suelo de su cocina subida a unos tacones de infarto al ritmo de 'SZA - Kill Bill'. Sin embargo, entre todos los versos de la canción, para amenizar sus quehaceres, la artista colombiana escogió el revelador estribillo que mucho dio de qué hablar.

Y es que, frases tan significativas como 'I might kill my ex, not the best idea. His new girlfriend's next, how'd I get here?' (Podría matar a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué aquí?) son las que se le escucha cantar a la de Barranquilla durante la grabación.

Sin embargo, pese a que son muchos los que aseguran que se trata de un claro dardo envenenado dirigido al exfutbolista y a Clara Chía, y muchos los que han aplaudido su comentada puesta en escena, el vídeo ha generado cierta controversia en el universo 2.0.

Y es que, algunos usuarios han cuestionado tanto sus dotes de limpieza como el rompedor look que Shakira luce en el clip, tal y como muestran los comentarios, que te dejamos a continuación, que circulan por Twitter en los que la colombiana no sale especialmente bien parada:

"Se nota que Shakira ha limpiado tantas veces su casa, en el detalle de pasar la fregona por la alfombra".

"Shakira fregando con una fregona seca con tacones de 30 cm una alfombra de la misma forma que se usa una mopa, la verdad que es lo último que esperaba ver hoy".

"Se nota que Shakira hace mucho que no coge una fregona, otro tema es fregar encima de la alfombra de la cocina y luego lanzar el mocho como si fuera una mopa de esas gigantes".

"A ver Shakira, que no dudo que Piqué tengas sus cositas imperdonables pero es que estás pasando la fregona a una puta alfombra!!".

"Shakira en tacones sobre una alfombra pasando una fregona seca. No sea que le 'salpique'".

"Shakira demostrando que no ha limpiado una alfombra en su vida. ¿Una fregona, hija de mi vida?".