Cristina Rodríguez, siempre tan sincera, opina sobre los músculos de la reina Letizia

Cristina Rodríguez ha dedicado unos minutos a la prensa y ha analizado el estilo de la Familia Real y ha revelado qué opina de los comentadísimos músculos de la reina Letizia.

La famosa estilista, nominada al Goya en seis ocasiones por películas como 'Explota explota', 'Tres bodas de más' o 'Tarde para la ira'; también es la diseñadora de los looks de la serie de 'Élite' y, como no podía ser de otro modo, ha sido uno de los rostros conocidos que ha asistido a la fiesta de la serie de Netflix con motivo del estreno de su nueva temporada. Un evento que tuvo lugar en el centro de Madrid mientras en Oviedo los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía asistían al concierto previo a la entrega de los Premios Princesa de Asturias.

Inevitable preguntar a Cristina por los espectaculares looks escogidos para la ocasión por la monarca y sus hijas, a los que define como una "familia perfecta. Son guapos, altos...". "Me encanta como viste y como es la reina Letizia. Todo el mundo la criticó porque iba a destruir la monarquía y creo que es ella la que va a hacer que continúe".

Sin embargo, la estilista opina sobre los comentados músculos de la reina Letizia que han ocupado las portadas, incluso, de medios internacionales y confiesa que "a mí, que no hago deporte, no me gusta mucho la gente demasiado musculada". "Ella es impresionante, pero si yo tuviera que decirle algo, le diría: 'Cómete un bocadillo de jamón y no hagas tanto deporte'. Que coma, que coma mucho" reconoce muy sincera destacando que a pesar de todo la Reina "es impecable".

La princesa Leonor, el rey Felipe, doña Letizia y la infanta Sofía | GTRES

Respecto a Leonor y a Sofía, Cristina apunta que "si tengo que sacar alguna pega, que no quiero sacar ninguna pega a la Casa Real porque me parece que son impecables, es que hay algo que me da cosa de sus hijas que es qué duro tiene que ser ir siempre impecable tan joven". "Entonces creo que, a lo mejor, son un poco sobrias" añade.

La infanta Sofía y la princesa Leonor | GTRES

Seguro que te interesa...

La reina Letizia demuestra en los Premios Princesa de Asturias lo cómoda que está presumiendo de músculos