Cristina Pedroche revela los primeros síntomas de su embarazo: "Todo el mundo me dice que volveré a sentirme yo"

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz se encuentran en el que probablemente sea el momento más especial de sus vidas. Y es que, ambos están disfrutando de la dulce espera antes de dar la bienvenida a su primer hijo; un bebé "que se está cocinando a fuego lento" y del que, a día de hoy, desconocemos tanto el sexo como el nombre.

Hace unas semanas, la presentadora hacía uso de sus redes para explicar cómo su última visita a StreetXO no había podido ser como las anteriores. Y es que, la joven de 34 años no pudo "probar algunas cosas", tal y como mostró en la foto donde pudimos ver las limitaciones de alimentos que no puede ingerir a lo largo de todo el proceso de gestación.

Ahora, concretamente este pasado sábado, la colaboradora de 'Zapeando' hizo uso de sus redes para compartir con sus seguidores cómo estaba llevando su embarazo. Tumbada y visiblemente seria, Cristina Pedroche preguntaba cómo podía estar "todo el día taaaaan cansada" y revelaba uno de los primeros síntomas que estaba sufriendo como consecuencia de su estado: "¿Cómo puedo tener todo el rato sueño pero dormir fatal?".

La de Vallecas aseguraba que "todo el mundo me dice que ahora viene la mejor parte y que volveré a sentirme yo", sin embargo, reconoce que "de momento no". Eso sí, pese a ello, confiesa que "me toco la tripa y sonrío".

Cristina Pedroche revela los primeros síntomas de su embarazo | Instagram (cristipedroche)

Pocas horas más tarde, la presentadora, haciendo gala de su sentido del humor, reaparecía en redes "casi en la misma posición que ayer" para preguntarle a sus seguidores cómo se encontraban ellos junto a una imagen nuevamente tumbada y enfundada en un gustoso batín.