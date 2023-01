Cristina Pedroche, "muy ilusionada" tras convertirse en la presentadora de 'Password': "Este 2023 viene a tope"

Este miércoles 25 de enero toda la crónica social se hacía eco del regreso de 'Password', el programa de éxito internacional producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Fremantle España que se emitirá en Antena 3. Un esperado formato que contará con Cristina Pedroche al mando pues será ella la encargada de estar al frente del concurso que muy pronto arrancará sus grabaciones.

Una feliz noticia por la que la presentadora se fue a dormir de lo más emocionada, tal y como expresó esa misma noche a través de sus redes sociales: "Hace poco os conté que me habían cerrado una puerta y hoy casi sin esperarlo se me han abierto dos ventanas increíbles. Me acuesto muy ilusionada porque este 2023 viene a tope", comenzaba escribiendo en sus Instagram Stories junto a una significativa imagen.

Y es que, como aseguraba, este año viene cargado de "proyectos profesionales maravillosos" que se suman a su "mejor momento personal" puesto que dentro de unos meses dará la bienvenida a su primer hijo junto a Dabiz Muñoz.

La felicidad de Cristina Pedroche tras abrirse "dos ventanas increíbles" | Instagram (cristipedroche)

Cristina Pedroche revela los primeros síntomas de su embarazo

Hace apenas unos días, Cristina Pedroche volvía a hacer uso de sus Instagram Stories para compartir cómo estaba llevando su embarazo. Tumbada y visiblemente seria, la joven de 34 años le preguntaba a sus seguidores cómo podía estar "todo el día taaaaan cansada" y revelaba uno de los primeros síntomas que estaba sufriendo como consecuencia de su estado: "¿Cómo puedo tener todo el rato sueño pero dormir fatal?".

Además, la madrileña aseguraba que "todo el mundo me dice que ahora viene la mejor parte y que volveré a sentirme yo", sin embargo, reconocía que "de momento no". Eso sí, pese a ello, confesaba que "me toco la tripa y sonrío".