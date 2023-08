Cristina Pedroche muestra la caída de pelo que está sufriendo durante el postparto: "Otra cosita más"

El pasado 14 de julio, Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz se convertían en padres de su primera hija, Laia. Tras el nacimiento de la pequeña, la presentadora de Password está compartiendo con sus seguidores cómo está viviendo su intenso postparto.

Y es que como ha contado a través de varias publicaciones, no está siendo fácil para ella, así lo contaba a través de una publicación junto a una imagen donde la vemos paseando con su pequeña por su primer cumplemés: "Hoy hace un mes que nació mi hija. Y también, hoy hace un mes que yo nací como madre. Todo lo que tiene que ver con ella es perfecto, maravilloso y está lleno de amor. Sin embargo, mi posparto está siendo intenso. No es que tenga días buenos y otros malos es que en el mismo día tengo tantos cambios de humor que me está costando estar 'estable'. Lloro mucho y la mayoría de las veces no soy capaz de verbalizar ni el porqué. En este mes no estoy saliendo nada de casa, a andar un rato (con ella siempre) y poco más. Me da pánico salir"...

Un postparto durante el cual también ha recibido un gran número de críticas a través de las redes sociales. Pero Pedroche siempre ha demostrado su gran fortaleza y, a pesar de los muchos comentarios, continúa compartiendo experiencias que está viviendo durante su postparto. Y en esta ocasión ha querido mostrar una consecuencia más: el pelo que se le está cayendo a raíz de haber dado a luz.

"Pues nada otra cosita más del postparto", escribe junto a esta imagen donde aparece enseñando la cantidad de pelo que se le ha caído.

Stories Cristina Pedroche | Instagram

Una consecuencia bastante común entre las mujeres a causa de los tremendos cambios hormonales que se viven durante el embarazo y el postparto que afectan a todo el organismo: cambios en la piel, caída de cabello...

Además, Cristina Pedroche también ha querido utilizar las redes para compartir con ellos una cosa que le hace especialmente feliz: su hija Laia ya es socia del Rayo Vallecano.