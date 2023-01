Cristina Pedroche habla del miedo que tiene a recibir críticas sobre su cuerpo por el embarazo: "Tengo que protegernos"

Pocos días antes del 31 de diciembre, la revista Lecturas publicaba en exclusiva la última gran noticia del año: el embarazo de Cristina Pedroche. Una información que ella misma confirmaba junto con su pareja, Dabiz Muñoz, asegurando que está siendo un momento súper especial para ambos al estar esperando a su primer hijo en común. Este jueves, la colaboradora de 'Zapeando' se ha abierto en canal por redes sociales y ha hablado sobre cómo lo está llevando.

Cristina ha reconocido que le "está costando subir cosas sobre el proceso personal tan grande que estoy viviendo porque me da miedo", asegurando que este momento es "lo más íntimo que tengo, lo más bonito que me ha pasado" y eso le hace sentir que no está "preparada para aguantar las malas palabras, las críticas y los malos comentarios".

La presentadora de 'Password', el programa de éxito internacional que se emitirá en Antena 3 y que muy pronto arrancará sus grabaciones, ha hecho un ejercicio de sinceridad y se ha mostrado tal y como es, asegurando que este jueves ha estado "leyendo las burradas que me ponen en Twitter a raíz de la noticia de que voy a presentar un nuevo programa, y, no os voy a engañar, me duelen. Me duele que se critique sin verlo, sin darme una oportunidad, que parezca que nadie se alegra o incluso que me deseen mala suerte. Y repito, me duele, pero a ese tipo de críticas estoy más acostumbrada (no por eso duele menos)".

Sin embargo, la joven de 34 años ha confesado que "no sé si estoy lista para enfrentarme a críticas sobre mi cuerpo por el embarazo o cosas peores que no quiero ni mencionar". Eso sí, ha dejado claro que si ve que "a nivel personal me empieza a afectar, sintiéndolo mucho tanto mi Instagram y las otras redes sociales pasarán a ser únicamente sobre mi trabajo". "Sé que sois muchos los que me apoyáis y me dais cariño pero en este momento de mi vida tengo que protegerme, protegernos, a mí y a mi bebé", ha revelado.

La madrileña ha terminado explicando que le da miedo mostrar por redes sociales su cambio físico, de cuántas semanas está, el sexo de su bebé... debido a la cantidad de críticas y comentarios negativos que recibe, ya que puede llegar a afectarle y no, no está dispuesta. De esta manera, Cristina ha hecho un ejercicio de sinceridad ha compartido con sus seguidores dos fotografías frente al espejo en las que ya podemos ver su tripita.