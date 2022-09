Más información Danna Paola explica a sus fans la foto donde aparecía respirando con una mascarilla de oxígeno

Lo cierto es que el cambio físico que ha sufrido Danna Paola desde su salto al estrellato tras su participación en la conocida serie 'Élite' es más que evidente.

Su notable pérdida de peso ha hecho que muchos hayan cuestionado y puesto en duda tanto la manera en la que lo habría hecho, comentando que podría hasta haberse puesto un balón gástrico, como el motivo de ello.

"Estás muy flaquita", "¿Quién le hizo tanto daño?", "OMG, los huesos" o "¿Estás bien?", son el tipo de comentarios que destacan frente al resto en muchas de sus publicaciones.

Incluso se ha llegado a especular sobre los kilos que la intérprete habría perdido, llegándose a decir que podrían haber sido hasta más de 15.

Tajante con los que critican su físico

Ahora, harta de recibir mensajes sobre su cuerpo y su "extrema delgadez", la mexicana ha querido poner los puntos sobre las íes y se ha pronunciado con un tajante mensaje.

Y es que, hace tan solo unos días, durante la presentación de su nuevo vídeo, Danna Paola afirmó: "Hoy en día me siento más sexy que nunca. Me ha dejado de importar lo que opinan o lo que dicen o no dicen de mí. Estoy tan feliz conmigo, con mi vida, con mi proyecto, con mi cuerpo... Creo que es algo que tenemos que empoderar mucho más".

Unas palabras con las que la joven de 27 años demuestra que afortunadamente ya no le afectan las críticas, al contrario que hace unos meses cuando aseguró: "A mí también me han ofendido muchísimo diciéndome que ahora estoy súper flaca que si esto y lo otro. La verdad es que estoy sana, estoy bien", explicó entonces públicamente.

Además, en este mismo evento, también quiso aclarar que no padece ningún problema de salud: "He trabajado toda mi vida. Soy una mujer sana gracias a Dios. Tengo la posibilidad de trabajar, de levantarme todos los días, de hacer ejercicio, de cantar, de bailar... de levantarme todos los días a ser la artista que soy".

No solo negó las habladurías sino que también quiso concluir su mensaje con una contundente reflexión: "Una persona que realmente tiene un problema no podría trabajar, con eso lo digo todo".