Danna Paola explica a sus fans la foto donde aparecía respirando con una mascarilla de oxígeno

La actriz Danna Paola publicaba hace unos días en su cuenta de instagram, en la que tiene más de 32,9 millones de seguidores, una fotografía vía historias de Instagram en la que aparecía respirando con una mascarilla de oxígeno y comentando: "Abríguense amiguitos", preocupando enormemente a todos su 'fans' y hasta el momento sin dar explicaciones de lo que le había sucedido.

Tras sembrar el caos en las redes sociales, la cantante se vio obligada a pronunciarse debido a la gran preocupación que había creado. De manera que por medio de Twitter Danna escribió: "Bebés gracias por preocuparse estoy manteniéndome en reposo full, ya que me puse muy malita, el resfriado que agarré esta muy heavy, gracias a dios no es covid. Pero por favor tápense bien, coman bien y suban sus defensas con muchas vitaminas, cuídense mucho esta heavy la cosa".

Dos días más tarde continuó aclarando su estado de salud y añadía en Twitter: "Sigo en casa recuperándome, tuve que cancelar varios compromisos, hace mucho no me enfermaba así, 2021 ya suéltame".

Terminó el comunicado agradeciendo a todas esas personas que se habían preocupado por su enfermedad y expresando las ganas que tiene de regresar a los escenarios con todo el público que le ha estado apoyando estos días: "Pero bueno Gracias a Dios mis pulmones van un día a la vez, y con mucha energía positiva espero pronto estar mejor me están cuidando mucho y gracias por por todo su amor y buenas vibras. Los amo"

Danna colgaba nostálgica un 'post' en Instagram rescatando algunos momentos felices del 2021, en el que escribía: "Como he estado enferma estos días, me puse a revisar mi carrete del 2021 y tengo muchos highlights de momentos que me hicieron sonreír mucho y me generan melancolía sobre lo vivido este año y quiero compartirlos con mucho amor".

