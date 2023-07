El conmovedor mensaje que Sergio Rico le ha dedicado a Alba Silva desde el hospital: "Te volvería a elegir una y mil veces más"

Tras meses de preocupación e incertidumbre, Sergio Rico abandonaba hace unas semanas la Unidad de Cuidados Intensivos y era trasladado a planta. Sin embargo, pese a la notable mejoría del portero del Paris Saint Germain, quien evoluciona favorablemente, este pasado martes conocíamos que tendrá que someterse a una nueva operación quirúrgica parar tratar un aneurisma cerebral.

Una intervención que se llevará a cabo cuando los médicos del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla "lo consideren oportuno", como informó su mujer, Alba Silva, que no se ha separado ni un segundo del guardameta desde aquel terrible 28 de mayo.

Recientemente, la periodista publicaba la primera imagen de Sergio Rico desde el fatídico accidente que sufrió en El Rocío junto a la que aseguraba que "no es dónde, sino con quién". Y, ahora, ha compartido un carrusel de imágenes en el que enseña tanto el conmovedor mensaje que le ha dedicado su marido como una nueva imagen de ambos juntos en la camilla del hospital.

"No tengo mucho que enseñaros o contaros, o quizás sí, porque podría escribir un libro con todas las emociones que he sentido durante estos dos meses, pero prefiero quedarme con lo importante, que ESTAMOS BIEN y que no tendré vida para agradecer tanto cariño en cada uno de vuestros gestos y mensajes. GRACIAS y más GRACIAS", ha inmortalizado Alba Silva a modo pie de foto junto al post.

Una publicación que viene encabezada por el tierno mensaje que el futbolista le ha escrito en una pizarrita: "¡Buenos días pequeña! No hay dudas de que te volvería a elegir una y mil veces más. Mi mayor tesoro, sin duda, eres tú. Te amo con todo mi corazón", le ha dedicado junto a un corazón.