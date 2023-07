Alba Silva desvela cómo se encuentra Sergio Rico tras conocerse que será operado de un aneurisma cerebral

Después de meses complicados en los que se ha llegado a temer por la vida de Sergio Rico, el país entero se alegraba de su mejoría al compartir un Stories en redes sociales agradeciendo el cariño que había recibido durante su ingreso. El futbolista sigue en el Hospital Virgen del Rocío y tendrá que ser operado en los próximos días de un aneurisma cerebral.

Hace dos días Europa Press hablaba con Alba Silva, su mujer, que no se ha separado ni un solo momento de su lado y confesaba que "los médicos son los que deciden y ya poco a poco va saliendo adelante" y que ella se encuentra "bien" tras la mejoría de su marido.

Este miércoles han podido hablar en exclusiva con Alba y asegura que por el momento no han intervenido al futbolista: "No, Sergio se encuentra bien. Gracias a Dios está muy bien y bueno, cuando los médicos lo consideren oportuno".

En cuanto a si seráen Sevilla donde lleve a cabo la rehabilitación y no en París, su mujer comenta: "No lo sé dónde va a ser, todavía no sabemos mucho. Ya se irá viendo todo". Por el momento, Sergio continuará ingresado a la espera de nuevas noticias: "Ya se verá con el tiempo".