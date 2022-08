El comentario de Chino Darín a la divertida foto en topless de Úrsula Corberó

Aunque el verano va tocando su fin, todavía quedan unas pocas semanas para todo aquel que quiera alargar sus vacaciones o darse una última escapada exprés. En el caso de Úrsula Coberó, la actriz ha compartido con sus más de 23 millones de seguidores en Instagram cómo están siendo sus vacaciones de verano junto a su novio, Chino Darín.

Pese a que no ha desvelado el lugar, lo cierto es que la catalana ha compartido algunas de las fotos del viaje y, entre ellas, no ha pasado desapercibida la divertida instantánea en la que aparece en topless. Se trata de un post que acumula casi tres millones de 'Me gusta' y más de nueve mil comentarios.

Una publicación en cuyo pie de foto se puede leer: "Toy saladita". En la imagen que abre el recopilatorio de fotografías, se puede ver a la intérprete de 'La Casa de Papel' sonriente, visiblemente más morena y en topless utilizando el bol de la ensalada para evitar que se vieran sus pechos. Así, Chino Darín ha respondido con humor a la publicación de la actriz: "Tas rica", ha escrito el actor argentino.

Sin embargo, no ha sido el único en comentar. Otros grandes rostros conocidos del panorama nacional e internacional también han dejado su huella: "Pero tan linda", ha expresado Karol G, "No puedo soportar tanta belleza", le ha dicho Greta Fernández o "Pfff preciosa mi niña", le ha declarado Nathy Peluso.

Una relación discreta

A pesar de que llevan saliendo mucho tiempo, Chino Darín y Úrsula Corberó suelen ser herméticos en todo aquello que tenga que ver con su intimidad. No obstante, alguna que otra vez, la pareja le regala a sus respectivos seguidores de Instagram alguna que otra instantánea de los planes que han hecho juntos.

Además, de tanto en tanto, también se hacen alguna que otra dedicatoria romántica en público. La catalana felicitó a su novio el pasado mes de enero publicando unas imágenes entrañables que acompañó de un sencillo pero bonito texto: "Feliz cumple mi rey. Mi religión. Mi todo".

