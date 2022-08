Chenoa publica su primera imagen junto a su marido Miguel Sánchez Encinas tras su boda

Parece ser que el verano está siendo idílico para Chenoa. Fue en junio cuando la artista se daba el 'sí, quiero' con Miguel Sánchez Encinas. Una boda que se sitúo en el centro del foco mediático, entre otros motivos, por la lista de invitados a la ceremonia matrimonial, una lista en la que algunos excompañeros de Operación Triunfo de la artista no estaban incluidos.

Desde entonces, Chenoa no ha vuelto a publicar en Instagram, donde le siguen un millón de personas, ninguna fotografía junto a su marido. Sin embargo, hace tan solo unas horas que la cantante ha sorprendido a sus followers con una romántica imagen junto a su marido. Abrazada a Miguel Sánchez Encinas, sonriente y luciendo anillo de compromiso y de casada, la cantante ha posado sonriente en una instantánea en cuyo pie de foto se puede leer: "En tus brazos...listos ya! #troppohusband".

Se trata de un post que ya acumula miles de 'Me Gusta' y cientos de comentarios. De hecho, muchos de los rostros conocidos de nuestro país han querido dejarle señales de cariño a la pareja. Así lo demuestra el corazón de color rojo que ha comentado Aurora Carbonell o el "Me encanta esta pareja" de Lidia Sanjose. No obstante, muchos de los followers anónimos de Chenoa también ha mostrado su apoyo: "Muero de amor", "¡Fotón! ¡Qué bonito verte tan feliz!" O "¡Qué carita de enamorada!", eran algunos de esos mensajes

Una luna de miel idílica

Después del enlace matrimonial, la artista y Miguel Sánchez Encinas ponían rumbo a un viaje de novios del que la cantante colgó algunas fotografías en su perfil de Instagram. De esta forma, se pudo saber cuáles fueron los destinos elegidos por los recién casados: Malta y Grecia.

"¡Volvería una y mil veces!", expresó Chenoa en el pie de foto de su instantánea en Corfu. "Besos y buen finde mi gente bonita. Besos desde #malta", fueron las palabras con las que la cantante saludó a sus fans desde allí.

Tras un viaje de lo más romántico, Chenoa está viviendo su primer verano de casada junto a Miguel Sánchez Encinas, unos meses en los que la artista parece estar de lo más feliz y de lo más enamorada, tal y como demuestra la publicación compartida.

