Carla Vigo deja claro si su tía, la reina Letizia, está pendiente de ella: "Que se entere la gente"

Carla Vigo ha decidido celebrar su 22 cumpleaños por todo lo alto. La famosa sobrina de la reina Letizia ha organizado una fiesta en un local de Madrid al que han asistido varios rostros conocidos: su amiga incondicional, Amor Romeira, Rafa Mora o Alberto Santana, han sido algunos de los invitados.

Un evento donde, una vez más, Carla Vigo se mostró de lo más cercana y sincera con la prensa.

La sobrina de la reina Letizia, que durante los últimos meses trabaja como actriz, ha querido dejar claro cuál es la relación que mantiene actualmente con su tía, y es que han sido muchas las ocasiones en las que se ha asegurado que su relación es práticamente nula: "La gente no está ahí, no sabe lo que pasa, no entiendo el porqué cuestionan una relación en la que no están presente", y cuando le preguntan si la Reina está pendiente de su sobrina exclama sin dudar: "Sí lo está, que se entere le gente".

Y es que incluso Carla asegura que tanto doña Letizia como sus primas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, le han felicitado por su cumpleaños.

Carla Vigo rompe con su novio

La sobrina de la Reina ha aprovechado los micrófonos para confirmar la ruptura con su novio, Álvaro Uceda: "Me da pena, pero son cosas que pasan".

Además reconoce que está pasando por un momento complicado: "Estoy triste".

Carla además admite que los días de cumpleaños no son días muy felices para ella ya que se acuerda de su madre y su abuela, a esta última, le ha escrito una canción que por el momento no dará a conocer: "Si algún día a mi amiga y a mí nos apetece saldrá, pero no la tenemos 100% cerrada, no tiene sentido que salga a la luz".

