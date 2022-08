Anita Matamoros está de vacaciones. La influencer se ha trasladado hasta Palma de Mallorca para disfrutar unos días de desconexión y relax. Aunque la hija de Kiko Matamoros no ha desvelado con quién está durante estos días o si está sola, lo cierto es que la joven ha compartido algunas instantáneas de su paso por la isla balear.

A través de Instagram, donde le siguen más de 700 mil personas, Anita Matamoros ha compartido con sus followers unas fotografías en las que aparece con un vestido calado que, además de ser tendencia esta temporada, le sienta a las mil maravillas.

La influencer tiene acostumbrados a su público instagramer a compartir una parte de su rutina diaria. Así, hace unas escasas horas, la hija de Makoke ha colgado en Stories un selfie con su cara al natural y cabe decir que ¡está guapísima!

Anita Matamoros Instagram | Instagram

Recién salida de la ducha y con una toalla en la cabeza, Anita Matamoros ha escrito: "Una cosa, ¿por qué estoy en Mallorca y todavía no me he comida una ensaimada?". Se trata de una fotografía en la que la joven se ve que está más morena y donde no hay ni rastro de maquillaje.

Un agosto de playa

Fue la propia influencer quien le comunicó a sus seguidores de Instagram que se marchaba de vacaciones. Lo hizo a través de un 'reels' en el que enseñaba algunos de los looks que supuestamente ha metido en su equipaje: "¡Haciendo la maleta! Mis caras de concentración😟😂 en los próximos 15 días vais a tener toooodos los outfits etiquetados", escribía la joven en el pie del vídeo.

Desde entonces, la hermana de Laura Matamoros ha compartido diferentes publicaciones y una de ellas en la playa, aunque sin revelar la ubicación. Con un cuerpo espectacular, la influencer posaba con un bikini de color flúor, pañuelo en la cabeza y unas gafas de sol. Un look playero que le sienta fenomenal.

Ahora, mientras disfruta de las vacaciones, Anita Matamoros ha compartido un selfie al natural en el que, además de estar guapísima, demuestra que el verano le sienta especialmente bien.

