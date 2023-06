Bibiana Fernández enseña en bikini el resultado de su operación de pecho y de cuello

A principios del pasado mes de mayo, Bibiana Fernández hacía uso de sus redes sociales para anunciar que iba a someterse a una operación. "Cierro por reforma, tengo que cambiar el pecho y aprovecho un poco de cuello, es ahora o nunca", revelaba días antes de compartir su primera imagen tras su paso por quirófano.

Ataviada con la bata de hospital pertinente, y luciendo un aspecto un tanto serio, vimos a la presentadora "24 horas" después de la intervención explicando que había sido todo un éxito. Y es que, pese a que "lo importante era el pecho porque había líquido en la axila", la televisiva aprovechó también para corregir ciertos aspectos de su cuello y mostró "los esparadrapos en las orejas".

Días más tarde, y centrada en su recuperación, la modelo posaba con uno de sus perritos luciendo una maxi pamela y explicó el motivo por el que no se separaba de este complemento: "Mamá y Joe. Ya veis estoy divina, me puse el sombrero porque tengo los esparadrapos en las orejas y sin maquillaje ni pelo, para no mojarme los puntos".

Ahora, la tertuliana española ha compartido públicamente el resultado final de sus retoques con una imagen desde Tarifa junto a la que además ha querido desear una "feliz noche de San Juan". Enfundada en un bikini naranja, unas gafas negras oversize y un sombrero de lo más veraniego ha enseñado orgullosa su "pescuezo nuevo" y su "pecho nuevo".

Una publicación que se ha llenado de numerosos comentarios por parte de usuarios anónimos y rostros conocidos resaltando lo "espectacular" que está la actriz.