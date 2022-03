Belén Écija, la hija de Belén Rueda, revela cómo le cae el novio de su madre casi 20 años más joven que ella

Estas últimas semanas el cine, español e internacional, está en boca de todos. Del Festival de Cine de Málaga a la 94º edición de los Premios Oscar, las redes sociales y los medios de comunicación están centrados en este gran momento para el panorama cinematográfico. Numerosos actores están aprovechando estos días para sincerarse y hablar sobre sus carreras, algo que ha hecho Belén Écija, la hija de la también actriz Belén Rueda y el productor Daniel Écija.

La joven se ha convertido en toda una promesa en el mundo de la interpretación dando mucho de qué hablar y siendo el centro de todas las miradas, algo que también ha hecho durante la gala de clausura del evento celebrado en la ciudad malagueña. Valiéndose de la ocasión y estando ante las cámaras de Europa Press la artista se ha sincerado hablando de lo que ha supuesto para ella se 'hija de' siendo más que una ventaja un gran obstáculo en su carrera por la alargada sombra de sus padres, dos caras conocidas que han marcado el cine de nuestro país.

"He sufrido un ataque pasivo agresivo; la gente es mala, es cruel", ha confesado a los micrófonos del medio mencionado añadiendo que ha tenido que escuchar comentarios como "lo tendrás más fácil", unas palabras que tacha de incorrectas, asegurando que "ha sido al contrario", ya que, tal y como ha manifestado, lleva formándose en arte dramático desde hace siete años para ser una buena actriz, descubriendo que no es un camino sencillo.

Tras esta confesión en la que ha dejado clara la dificultad para lograr llegar donde está ahora mismo ha seguido declarando lo que ha sido para ella ser la hija de Belén y Daniel. "Yo creo que se junta un poco mi padre y mi madre, que al final, mi padre al ser productor y mi madre al ser actriz, es una cosa que... sí que es mucha presión pero creo que al final nos la acabamos metiendo nosotros mismos”, revelaba.

Una confesión que deja ver su exigencia personal en este trabajo que es su pasión afirmando también que: "Si tú tienes la sensación de que es un lastre, te va a acompañar siendo un lastre porque lo vas a ver como un ataque de fuera. Cada vez creo que lo tengo más asumido y aprovecho".

Belén Écija no solo ha querido pronunciarse sobre su trayectoria profesional, sino que también ha querido dirigir unas palabras a su madre, de la que se siente "muy orgullosa", ya que según ha expuesto, no solo son madre e hija, sino también amigas y "sobre todo soy una aprendiz e intento escuchar todos sus consejos", siendo Belén Rueda una gran maestra para la joven de 28 años que no puede ocultar su sonrisa al hablar de la mujer que le dio la vida.

Antes de acabar sus comentarios la interprete se ha referido nuevamente a su madre, pero ya no para hablar de trabajo, sino de amor. Belén Rueda, de 57 años, confirmó hace una temporada que había comenzado una relación con un piloto de Air Europa de 36 años llamado Javier Artime. El joven es casi 20 años menor que su nueva novia, algo que ha causado un gran revuelo, pero que tal y como han demostrado, no supone ningún problema para ninguno de ellos, algo que también ha demostrado Belén Écija dando su más sinceras declaraciones.

"Es increíble, genial", decía refiriéndose a la pareja de su madre con quien mantiene un noviazgo desde hace 3 años. "Nos cae muy bien", añadía la madrileña siendo esta una de las pocas veces en las que ha roto su silencio sobre la vida privada de su progenitora, y la suya, haciendo alusión a su idilio con Jaime Sánchez del que está enamoradísima y que le ha dado una gran estabilidad, aunque el 'sí quiero' es algo lejano de lo que, por ahora, no oiremos hablar.

Seguro que te interesa...

Así habla por primera vez Belén Écija, la hija de Belén Rueda, de su novio