Beatriz Trapote llega al hospital para ver a María José Campanario tras ser madre

Hace apenas unas horas se conocía la feliz noticia de que María José Campanario y Jesulín de Ubrique ya eran padres de nuevo. Un niño que llegaba al mundo este martes entorno a las 22.45 horas según una exclusiva de ABC. Un nacimiento que ha tenido lugar en ha sido en el hospital Puerta del Sur de Jerez de la Frontera.

La odontóloga habría ingresado unas horas antes para traer al mundo a su tercer hijo, el cuarto para el torero que tiene una hija mayor, Andrea, fruto de su relación con Belén Esteban.

María José Campanario y Jesulín de Ubrique han sido padres

No se han desvelado muchos datos hasta el momento, pero esta mañana Víctor Janeiro confirmaba la noticia con una sonrisa de oreja a oreja mientras llevaba a sus hijos al cole. "Ya mismo vemos a mi hermano así" bromeaba a Europa Press. El hermano del diestro no ha querido dar muchos detalles y de hecho aún no conocemos cómo se llama el recién nacido, aunque son muchos los que han rumoreado que podría llamarse Humberto, haciendo honor al padre de Jesulín.

La primera en conocer al pequeño

Ya se empiezan a ver los primeros familiares que acuden al hospital para darle la enhorabuena a los recién papás, como es el caso de su cuñada Beatriz Trapote, quien no ha querido perder ni un minuto y se ha traslado hasta allí para "achuchar" al nuevo miembro de la familia.



A primera hora de la mañana, la periodista, acompañada de su hijo mayor, Víctor, y cargada de regalos, aparcaba el coche para conocer a su sobrino, al cual está "deseando conocer". Beatriz ha preferido que sean los padres quienes den datos del parto, quienes revelen el nombre del pequeño y también sobre cómo se encuentran madre e hijo. "Lo importante es que cuando salgan ellos, os lo cuenten. Ellos son los protagonistas y, sobre todo, ella.", aclaraba a Gtres.

Sin embargo, no ha querido pasar la oportunidad y ha afirmado que Campanario "ha hecho un esfuerzo muy grande, que yo he dado a luz tres veces y sé lo que es eso".

