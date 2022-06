Así habla Miguel Bernardeau de su madre Ana Duato

Después de convertirse en uno de los personajes principales de una de las series de más éxito de los últimos tiempos y tras comenzar una relación con la cantante Aitana, con la que lleva ya varios años, Miguel Bernardeau se ha convertido en una de esas personalidades que todas las marcas quieren que pose delante de sus photocalls.

Este miércoles el intérprete acudió a un evento organizado por la prestigiosa marca Omega que tuvo lugar en Madrid. Una fiesta donde Miguel dedicó unos minutos a hablar con la prensa.

Demostrando una vez más su gran simpatía y cercanía con los medios, el joven habló desde a qué tres cosas dedicaría su tiempo hasta dejar constancia de la gran admiración que siente por su madre Ana Duato.

Miguel volvió a confesar la gran pasión que siente por el mar y el surf, y es que sabemos que el actor siempre que puede se escapa a un lugar con mar para poder practicar este deporte.

Muy volcado en su profesión y en los nuevos proyectos que tiene entre manos, y que le tendrán la agenda completa este verano, el intérprete reveló que su madre es un gran ejemplo para él, ¡el mejor referente que tiene en la profesión!

Y es que cuando le preguntaron si tiene miedo al paso del tiempo su respuesta fue clara: "No, me gusta, no me importa. Tengo en casa un ejemplo muy bueno que es mi madre y que el paso del tiempo ha hecho que se convierta en una mujer más guapa y más experimentada. El ejemplo que manda en casa es que el tiempo es tu mayor aliado y que hay que saber aprovecharlo".

Su relación con Aitana

De lo que Miguel no quiso hablar es de su relación con la cantante Aitana. Y a pesar de que aseguró de que está muy feliz, prefiere no dar más detalles y vivir su relación de la forma más discreta posible intentando así que ambos sean noticia por sus diferentes profesiones y no por el amor que les une.

