Ana Rosa Quintana reaparece, de lo más animada, tras empezar el tratamiento contra el cáncer

A principios del mes de noviembre, Ana Rosa Quintana revelaba en su programa que padece cáncer de mamá y que se retiraba temporalmente de la televisión para comenzar su tratamiento: "Me han detectado un carcinoma en una mama, afortunadamente está localizado, no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató, de estos compañeros que también son mi familia".

Poco después, reaparecía públicamente y ofrecía sus primeras palabras tras esta noticia: "Me pienso poner bien, ¿eh?". "Voy a dar mucha lata todavía", ha añadido, explicando que si deja la televisión temporalmente es "porque creo que ahora me tengo que dedicar un poquito a cuidarme, a mi familia, pero aunque no haga pantalla tengo la productora. Tenemos mucho trabajo por delante y a seguir trabajando".

Además, aseguraba que su familia está "bien", Ana Rosa nos ha contado que tiene "buenas perspectivas" porque el carcinoma "me ha dado la cara y lo he atajado rápido". "Esto le pasa desgraciadamente a muchas mujeres y la medicina avanza mucho. Lo hemos cogido muy bien, muy a tiempo",

Ahora, la revista Lecturas ha publicado las primeras imágenes de Ana Rosa Quintana tras comenzar el "tratamiento intenso" que está recibiendo para combatir esta enfermedad. "Me encuentro, como veis, estupendamente. Muchas gracias", decía la presentadora a la revista. En las imágenes de la portada, vemos a Ana Rosa de lo más sonriente, pendiente de su movil y paseando por las calles de Madrid.

