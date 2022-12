Ana Obregón, cabizbaja después de afrontar su Navidad más dolorosa: "No vengo bien"

Fechas para complicadas para Ana Obregón, que afronta las primeras Navidades tras el fallecimiento de su padre, Antonio García, el pasado 17 de septiembre. Una dolorosísima pérdida que se sumaba a la de su hijo, Álex Lequio, en mayo de 2020 y a la de su madre, Ana María Obregón, justo un año después, y que ha dejado a la presentadora sumida en la tristeza.

Desolada, la bióloga confesaba en su última aparición pública que este año no celebraría Nochebuena y Navidad porque, desgraciadamente, no tenía nada que celebrar tras la muerte de los tres pilares más importantes de su vida. Además, revelaba que por primera vez pasaría estos días tan familiares sola y lejos de su casa y de los recuerdos que tanto duelen en fechas tan señaladas como estas.

Gracias a las redes sociales hemos sabido que el destino elegido por Ana para pasar el 24 y el 25 de diciembre ha sido Marbella, donde ha recargado pilas a la orilla del mar... Una escapada exprés puesto que este 26 de diciembre la presentadora regresaba a Madrid: "Estoy bien", le ha confesado muy seria a los micrófonos de Europa Press, evitando, sin embargo, entrar en detalles acerca de cómo han sido su primera Nochebuena y Navidad sola.

Días que no han sido fáciles, como admitía cabizbaja pidiendo respeto por su dolor en estos momentos: "Es que no vengo tranquila. No vengo bien. Entonces, por favor (...) En la vida hay momentos corazón, ya, para. No es momento. Por favor, dejadme tranquila (...) Perdonad, gracias por todo", tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.