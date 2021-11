Amelia Bono y su nuevo novio, Fernando Ligués, ya no esconden su amor

Más radiante que nunca y exprimiendo al máximo esta nueva etapa que está viviendo desde que se hizo pública la noticia de su separación de Manuel Martos el pasado mes de junio, Amelia Bono compagina a la perfección su faceta de mamá con sus salidas con amigos entre los que está su nueva pareja, Fernando Ligues.

Consolidando a pasos agigantados su relación e intentando mantenerla alejada del foco mediático, la hija de José Bono y el empresario disfrutaron de una divertida jornada junto a unos amigos con los que compartieron risas y confidencias, demostrando que su amor va viento en popa.

Después de compartir mantel en un exclusivo restaurante de la capital, Amelia mostró su lado más divertido haciéndose una fotografía junto a su amiga en el interior de un coche de alta gama mientras que Fernando, sin poder ocultar que se le cae la baba con su novia, y su amigo ejercían de fotógrafos.

Lejos de esconderse, Amelia y el hombre que le ha hecho recuperar la ilusión tras su sorprendente separación han vuelto a demostrar que están dispuestos a disfrutar de esta nueva etapa juntos como cualquier otra pareja de enamorados que disfrutan de su tiempo juntos y que no dudan en compartir su felicidad con sus mejores amigos.

A pesar de su ruptura, la empresaria y Manuel Martos siguen manteniendo una maravillosa relación por el bien de sus cuatro hijos y en numerosas ocasiones se han dejado ver juntos demostrando que no mentían cuando aseguraron, con el comunicado con el que anunciaron en redes sociales su separación, que seguirían siendo una familia y queriéndose igual pero de una manera diferente. Convertida en una verdadera 'it girl' en redes sociales, Amelia eligió para la ocasión un look 'black and white' de lo más favorecedor para la ocasión.

Seguro que te interesa...

Amelia Bono se pronuncia sobre los rumores de ruptura con su nuevo novio, Fernando Ligués