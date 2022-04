Amaia Salamanca: sus inicios profesionales, su discreta relación con Rosauro Varo y sus tres hijos

Madrileña, deportista, actriz y madre, son las palabras que podrían definir a la intérprete. Amaia Salamanca puede presumir de haber triunfado en su vida personal y profesional a sus 36 años.

Cuando apenas tenía 9 años ya se convirtió en el centro de las miradas, aunque no todos lo saben... El deporte lleva acompañando a la actriz desde que era muy pequeña haciendo que tuviera el tiempo partido entre sus deberes como una estudiante más y sus entrenamientos en las pistas de atletismo en las que dejó sangre, sudor y lágrimas. Unas pistas que fueron testigo de su éxito deportivo convirtiéndolo en campeona de España junior al ganar en la modalidad de salto de vallas y de altura en el equipo de su escuela.

Su pasión no fue siempre la interpretación, sino que llegó a ella por casualidad y que se ha convertido en el trabajo de su vida. Nacida en Los Berrocales de Jarama, en la provincia de Madrid, pero con descendencia vizcaína la joven de 36 años estudió ADE y Derecho en la universidad aunque todo cambió cuando consiguió su primer papel como actriz tras varios trabajos como modelo. Pero: ¿cómo comenzó todo?

Sus inicios en el mundo del cine

Las campañas publicitarias fueron su salto a la pequeña y gran pantalla, pero también a los escenarios. Amaia Salamanca fue la protagonista de editoriales de moda y belleza españolas y de algunos videoclips que la catapultaron a la fama como la participación en el vídeo "Sigo llorando por ti", del grupo Pignoise, siendo su vocalista, Álvaro Benito, con el que se la relacionó sentimentalmente.

Su debut vino de la mano de la producción juvenil 'SMS, sin miedo a soñar', una serie que la dio a conocer al público español por el 2006 cuando solo tenía 20 años, una edad que la aproximaba más a aquellos que la veían a través de la pantalla y la veían como una nueva promesa durante los 185 capítulos que interpretó. Este camino por el mundo de la actuación no hizo más que empezar haciéndola partícipe de una de las series más aclamadas 'Los hombre de Paco' en la que apareció dos años después y que la llevarían al papel por la que se hiciera famosa oficialmente.

'Sin tetas no hay paraíso', fue lo que la llevó a tener una carrera de éxito. Con Miguel Ángel Silvestre protagonizó una de las historias de amor más famosas de la televisión.

Después se estrenó en el cine en la película 'Fuga de Cerebros' actuando junto a un joven Mario Casas al que ya había conocido en grabaciones anteriores.

Sus papeles han ido cambiando mostrando su talento sin importar que se tratara de contenidos de nuestra época o si incluía viajes a otros años y siglos, siendo ejemplo de ellos sus interpretaciones en series de Antena 3 como 'Gran Hotel', 'Tiempos de guerra' o 'Velvet', producción donde volvió a coincidir con Miguel Ángel Silvestre siendo ambos ya actores de renombre.

Los siguientes años, y tras un parón que la hizo poner en duda su futuro artístico, ha seguido participando en grandes producciones en nuestro país y en el ámbito internacional mostrando que todavía tiene mucho que dar y superándose cada día con los diversos personajes que encarna como hizo en la serie 'Todos mienten' o 'Bienvenidos al Edén', siendo 'Por los pelos' su última aparición. Un trabajo dirigido por Nacho G. Velilla y que muy pronto llegará a los cines tras varias fechas pospuestas siendo el 29 de octubre la inicial de lanzamiento.

Su trayectoria profesional ha venido enlazada con la personal, siendo esta última casi un misterio. Amaia Salamanca ha mantenido su vida privada de la forma más discreta posible dejando para la esfera pública su faceta artística.

Su vida privada

Tras varios romances fallidos Amaia se embarcó en una romántica historia que dio comienzo en las fiestas de Ibiza junto a Rosauro Varo.

Amaia Salamanca y Rosauro Varo en la feria de ARCO | Gtres

"Que me he enamorado", revelaba por teléfono en 2010 a sus padres tras estar casi 4 días por la costa ibicenca. "Desde ese día ya no nos separamos más y ya llevamos 12 años juntos", confesaba hace unos meses Amaia dejándose ver enamorada como el primer día del empresario sevillano.

La pareja no está casada, aunque tal y como ha revelado en más de una ocasión no hace falta. "No porque nos casemos significa que nos queramos más", confesaba la actriz que goza de un amor verdadero y del que han nacido sus tres hijos: Olivia nacida en 2014, Nacho que vino al mundo un año después y el benjamín de la casa, Mateo, que completó la familia numerosa y que este 2022 celebra su sexto cumpleaños. Un quinteto con el que siempre soñó Amaia, ya que siempre deseó tener tres hijos.

Un hermano que vive del deporte

La pasión por los deportes es algo que parece venir de familia. Amaia dejó de lado su faceta atlética, algo de lo que su hermano, Mikel, ha hecho su profesión. Graduado en Ciencias de la Actividad Física y Deportiva, profesor de educación física en un colegio de Madrid, entrenador de un equipo de voleibol y director de una escuela de natación, el hermano mayor de Amaia vive por y para el deporte.

Al igual que la actriz su vida permanece en el ámbito privado apareciendo en muy pocas ocasiones entre las imágenes que comparte la madrileña. Con motivo de su 36 cumpleaños la interprete subió una sucesión de fotos que dieron a conocer a muchos a su desconocido hermano con el que comparte un gran parecido físico: rubios y con ojos claros.

