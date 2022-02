A falta de 13 días para una de las fechas más esperadas del año por los más románticos, San Valentín, muchos sacan su lado más sentimental y se sinceran haciendo confesiones sobre sus historias de amor y narrando cómo se enamoraron de sus parejas.

Esto es algo que ha hecho recientemente la actriz Amaia Salamanca, quién ha hablado de aspectos que eran completamente desconocidos para muchos. La española ha sido la protagonista de grandes romances en la ficción por sus papeles en series como 'Gran Hotel', pero ella misma también ha vivido un idílico amor en la vida real.

Amaia Salamanca es madre de tres niños, Olivia, Nacho y Mateo, todos ellos han nacido fruto de la relación con el empresario sevillano, Rosauro Varo. Sus hijos apenas han sido los protagonistas de sus publicaciones en redes sociales, manteniendo sus vidas en el ámbito privado. Únicamente hemos podido verles cuando todavía permanecían en el vientre de su madre.

Ahora, por medio del programa presentado por Jesús Calleja, hemos descubierto todos los detalles de una parte de la vida privada de Amaia Salamanca, que ha dado a conocer un poco más de ella y su lado más romántico.

"Que me he enamorado", manifestaba emocionada y afónica una Amaia Salamanca de 23 años mientras hablaba con sus padres tras cuatro días desaparecida en un viaje por Ibiza hace ya más de una década.

"Le conocí en una fiesta en Ibiza. Me divertí muchísimo: Es una persona muy atenta, siempre está pendiente de que todo esté bien, si te falta algo, y muy caballeroso. También es una persona muy divertida", ha contado la madrileña. Una historia que no tiene nada que envidiar a las guionizadas que interpreta.

"Desde ese día ya no nos separamos más y ya llevamos 12 años juntos", ha añadido Amaia. Una cara muy desconocida de la actriz la cual se ha tenido que enfrentar a comentarios por no estar casada con Rosauro Varo y tener una familia numerosa. "No estamos casados, pero tenemos tres niños juntos. Es como si estuviéramos casados. A nosotros nos sirve estar así. No porque nos casemos significa que nos queramos más", ha añadido, un detalle que comparte con otras compañeras de profesión como Paula Echevarría, quien afirma que tener un hijo es el mayor compromiso.

Entre las reflexiones , Amaia ha revelado que tenía un poco de pánico al hacer un parón en su carrera profesional. "Pensé que ya no me querían, sentí angustia. Pero ahora estoy contenta porque después del parón me llamaron para una peli en Estambul, dos series... No he parado", declaraba la actriz emocionada por lo que está por venir.

Pese a haber estudiado ADE y Derecho en la universidad, Amaia siguió a su corazón y se decantó por la interpretación. Ella misma ha afirmado que existen numerosas diferencias entre ella y Rosauro, pero que eso les sirve a diario. "Nos diferenciamos en muchas cosas porque tenemos vidas muy distintas y aprendemos mucho el uno del otro", confesaba una Amaia Salamanca feliz y que tras tantos años juntos, sigue enamorada como el primer día.

Seguro que te interesa...

Amaia Salamanca sorprende al mostrar cómo es su pelo realmente