Alba Carrillo revela el motivo del reencuentro de Fonsi Nieto y Marta Castro donde fueron pillados juntos

Este año nos está dejando algunas rupturas de lo más inesperadas de nuestros famosos. A la de Sandra Barneda y Nagore, se unía la de Almudena Cid y Christian Gálvez junto a Melissa Jiménez y Marc Bartra y también la de Fonsi Nieto y Marta Castro.

El motivo de esta última parecía que era un desgaste de la relación que habría sido el detonante para poner punto y final a una historia de amor de más de nueve años. Una separación que, según confirmó la propia Marta, ha sido de "mutuo acuerdo".

Marta Castro y Fonsi Nieto | Gtres

¿Cada uno por su lado?

Tras conocer la noticia, cada uno ha continuado su camino e incluso podríamos decir que el expiloto ha rehecho su vida. Y es que, Fonsi hace unas semanas era pillado junto a Maider Barthe, su nueva novia, a bordo de un barco.

Un hecho que podría no sorprendernos tanto, si no fuese porque el exmotociclista era fotografiado de nuevo con su ex, Marta Castro, y su hijo en común, Hugo, en el aeropuerto de Ibiza. Unas imágenes que llamaban mucho la atención y de las que muchos se han preguntado [[LINK:INTERNO|||Article|||62c2f3bf9276b0e4d5ca5c1f|||si había sido por un reencuentro familiar…]]

Marta Castro y Fonsi Nieto, al llegar a Ibiza | GTRES

Ahora ha sido Alba Carrillo, quien este jueves acudía a la celebración del cumpleaños de Carmen Lomana y a su salida le contaba a Europa Press cuál había sido el motivo de las sospechosas imágenes.

Alba Carrillo aclara el motivo del reencuentro

La exmodelo mantiene una muy buena relación con el padre de su hijo, Fonsi Nieto y se alegra por todo lo bueno que le pase.

Alba Carrillo | Gtres

Ahora, la televisiva ha querido hablar sobre el motivo de las imágenes y ha dejado claro que, no es por una reconciliación, "que yo sepa, no" pues asegura que "Fonsi está allí con su novia y con los niños", sino, porque Hugo, el hijo en común con Marta, "es muy chiquitín entonces viajó con su mamá y fue para entregarle al niño".

Por lo que ha contado la colaboradora, una vez allí, el pequeño estaría con su padre disfrutando de las vacaciones, asegurando que "se lo han pasado fenomenal los dos hermanitos, han estado muy felices".

